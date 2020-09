Laura Pausini festeggia il venticinquesimo anniversario del fan club

Nel giorno del venticinquesimo compleanno del suo fan club, Laura Pausini, classe 1974 , ha regalato una performance al pubblico esibendosi sulle note di Casomai, Menos mal e I Need Love.

Dal debutto sul palco del Festival di Sanremo all’affermazione come portabandiera del Bel paese in ogni angolo del pianeta, la carriera di Laura Pausini ha attraversato tre decenni e tutti i confini del mondo inanellando un successo dietro l’altro, vendendo milioni di copie e conquistando importanti e prestigiosi riconoscimenti

Laura Pausini: "Vi voglio bene"

approfondimento

Pride, Laura Pausini: "Amiamo chi vogliamo"

La cantautrice ha dedicato anche un emozionante messaggio ai suoi fan, questo l’inizio: “Venticinque anni fa, oggi, è nato il nostro fan club. Da cinquecento iscritti italiani siamo passati a quarantamila iscritti da quarantacinque paesi nel mondo… come posso ringraziarvi? Ho pensato di registrare nel mio giardino queste canzoni per voi, per farvi un regalo!”.

In seguito, la cantante ha aggiunto: “Sono canzoni che non canto spesso e sono solo un assaggio di ciò che sarà il raduno del 2021 al quale spero di dare una data prestissimo”.

Infine, Laura Pausini ha concluso: “Auguri a noi, che ci capiamo, non ci tradiamo e siamo qui, nelle attese e nelle follie dei nostri incontri. Vi voglio bene”.