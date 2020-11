AC/DC, altra anticipazione sul nuovo album: il singolo "Realize"

In attesa dell'uscita del loro nuovo album, “ Power Up ”, prevista per domani venerdì 13 novembre, gli AC/DC hanno rilasciato il secondo singolo ufficiale. Dopo “Shot in the Dark”, è stato diffuso online l’audio di “ Realize ”.

“Power Up” è anche un omaggio a Malcolm Young , chitarrista membro fondatore e fratello di Angus morto tre anni fa. "Gli AC/DC sono nati nella mente di Malcolm Young molti anni fa quando era seduto a casa sua in Australia e l'unica musica che potevi ascoltare era della musica soft, calma, e lui semplicemente pensò: 'Tutto questo è troppo dolce, voglio fare qualcosa per cambiare la situazione'” ha dichiarato Brian Johnson . Le canzoni di “Power Up” sono state scritte, infatti, proprio da Angus e Malcolm Young. "Molte di queste erano idee che avevamo all'epoca e che sapevamo fossero buone idee per gli AC / DC, ma non siamo mai riusciti a registrarle", ha rivelato Angus in un'intervista.

approfondimento

Il testo di "Shot In The Dark", il nuovo singolo degli AC/DC

Questo album segna anche il ritorno alla formazione composta da Angus Young, Cliff Williams, Stevie Young e i rientranti Brian Johnson e Phil Rudd. “Power Up” è il diciassettesimo album degli AC/DC e arriva a distanza di ben sei anni dall'ultimo "Rock Or Bust". Per registrarlo gli AC/DC sono tornati al Warehouse Studio di Vancouver e hanno richiamato il produttore Brendan O'Brien che aveva lavorato con loro già ai precedenti "Black Ice" e "Rock Or Bust". L'album è già disponibile in pre-order e sarà acquistabile in diversi formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc). Per i tanti fan della band c'è anche la box limited edition, un cofanetto con uno schermo in grado di illuminarsi con il logo degli AC/DC mentre gli altoparlanti integrati faranno partire “Shot In The Dark”. Nel cofanetto c'è anche il CD con booklet di 20 pagine, che contiene foto esclusive, e un cavo di alimentazione USB che permette di ricaricare la scatola. La box ha un costo di 53,77 euro, ed è stata pensata proprio per il ritorno in scena della band australiana, un evento che i fan di tutto il mondo aspettavano da tempo. Ecco la tracklist del disco: