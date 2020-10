Shot in the Dark, il nuovo singolo degli AC/DC

Dalla cover dell'album al backstage del servizio fotografico, il gruppo ha rivelato numerosi dettagli sul nuovo progetto discografico

Shot In The Dark è il titolo che segna il comeback discografico di una delle formazioni più popolari nella storia della musica. Mercoledì 7 ottobre gli AC/DC hanno pubblicato il singolo che ha avuto il compito di fare da apripista al disco di inediti Power Up, in uscita il 13 novembre 2020.

AC/DC: il nuovo singolo è Shot In The Dark Nei giorni scorsi gli AC/DC hanno rivelato alcune informazioni sul nuovo progetto discografico che li riporta al centro della scena mondiale a sei anni di distanza da Rock or Bust, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di 500.000 copie sul suolo a stelle e strisce. In primis, il gruppo ha pubblicato il backstage dello shooting fotografico per la realizzazione del materiale promozionale condividendo un video sul profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower. Nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto oltre 450.000 visualizzazioni.

approfondimento Gli AC/DC confermano il loro ritorno: la formazione ufficiale Successivamente, gli AC/DC hanno rivelato la tracklist dell’album composta da ben dodici tracce: Realize Rejection Shot In The Dark Through the Mists of Time Kick You When You're Down Witch's Spell Demon Fire Wild Reputation No Man's Land Systems Down Money Shot Code Red

In seguito, la band ha annunciato una speciale versione limitata dell'album con una cover in grado di illuminarsi, come raccontato su Instagramm.

Gli AC/DC hanno poi mostrato un'affissione del disco nel Bel paese.