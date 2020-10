Gli AC/DC confermano il loro ritorno: la formazione ufficiale

Tutto lasciava intendere un annuncio in tempi brevi, data la pubblicazione di un primo teaser video con un neon rosso a ricreare il fulmine, il celebre logo della band. Un’operazione che ha coinvolti i social e non solo. In tutto il mondo sono apparsi dei poster riportanti la scritta PWRUP , affiancata dalla domanda “Are You Ready?”. Uno di questi è addirittura apparso dinanzi alla Ashfield Boys High School, ovvero il liceo frequentato al tempo da Angus Young. Non sono mancati banner pubblicitari pubblicati nei giornali cartacei, così da strizzare l’occhio a tutte le generazioni. Il mondo doveva saperlo: gli AC/DC sono tornati.

Un nuovo album degli AC/DC: cosa sappiamo

Non è stato confermato se il progetto “Power Up” faccia riferimento, per ora, a un singolo brano, o magari a all’imminente uscita di un album. I fan stanno provando a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Sapevano ormai da tempo di questo ritorno. A conferma di ciò erano state pubblicate, per errore, delle foto sul sito ufficiale. In queste la band veniva ritratta sul palco, impegnata a suonare, con alle spalle il loro logo in neon. Scatti in seguito cancellati, ma che hanno fomentato gli appassionati in giro per il mondo.

Una foto del palco illuminato di rosso era apparsa già a febbraio 2020, come riportato da un sito fan brasiliano. Si ipotizza un videoclip per un nuovo singolo da lanciare. Non è da escludere però che in un anno a dir poco particolare come il 2020, nel quale sono stati festeggiati i 40 anni di “Back in Black”, un nuovo album della band veda la luce.

Basti pensare al fatto che il gruppo al completo venne avvistato, ormai due anni fa, presso i Warehouse Studios di Vancouver, dov’è stato registrato “Rock Or Bust”. Nessuna conferma dunque in merito al nuovo disco, ma le voci impazzano. I fan attendono il singolo entro ottobre, così come il nuovo album per il 27 novembre. Indiscrezioni e speranze, che per ora gli AC/DC non hanno ufficializzato.