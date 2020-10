Max Pezzali, il 12 novembre evento in streaming per il nuovo album

Per presentare l’album “Qualcosa di nuovo”, il cantautore ha organizzato un evento in streaming e raccontare ai fan il nuovo progetto discografico

Il 30 ottobre uscirà “Qualcosa di Nuovo”, il nuovo album di Max Pezzali (FOTO). L’artista ritorna a cinque anni di distanza da “Astronave Max” ma a causa dell’emergenza sanitaria non potrà presentare il suo progetto discografico davanti ai propri fan. Per questo su Instagram ha annunciato l’arrivo di un evento in streaming, in programma il 12 novembre, in collaborazione Feltrinelli: “Non vedevo l’ora di riabbracciarvi, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Però possiamo incontrarci il 12 novembre alle 18.30 in uno speciale evento online organizzato in collaborazione con Feltrinelli: vi racconterò l’album “Qualcosa di Nuovo”, e se vi va faremo quattro chiacchiere... Non so voi, ma io ne ho proprio bisogno!”. Un modo per stare accanto ai fan e ai tanti followers che seguono Max Pezzali, un mezzo alternativo nella speranza che l’emergenza sanitaria finisca presto.

La tracklist di "Qualcosa di Nuovo", il nuovo album di Max Pezzali "Qualcosa di nuovo" è un viaggio nel tempo, passato e futuro, un progetto anticipato dal singolo omonimo e dal video ufficiale del brano che vanta la presenza di Fabio Volo in qualità di interprete e autore. L'album è disponibile in CD "Qualcosa di Nuovo" e in VINILE (limited Edition), inoltre è possibile preordinare da alcuni giorni anche una copia autografata. "Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi. Anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando", queste le parole di Max Pezzali per annunciare l'arrivo della titletrack. In precedenza erano stati pubblicati i brani "In questa città" e "Sembro matto". La tracklist di "Qualcosa di Nuovo": Qualcosa di nuovo Non smettere mai 7080902000 feat. J-Ax I ragazzi si divertono Più o meno a metà In questa città Se non fosse per te Sembro matto feat. Tormento Noi c'eravamo Siamo quel che siamo feat. Gionny Scandal Il senso del tempo Welcome to Miami (South Beach) In "Qualcosa di nuovo" sono presenti tre collaborazioni. J-Ax partecipa in "7080902000", Tormento invece appare nel brano "Sembro matto", mentre Gionny Scandal duetta con Max Pezzali in "Siamo quel che siamo".