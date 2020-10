Max Pezzali, è uscito il video del singolo Qualcosa di nuovo

Fabio Volo: “Grazie Max”

Fabio Volo ha espresso grande entusiasmo per il progetto: “Stavo già lavorando ad un progetto insieme a Gianluca Leuzzi, il mio regista di Untraditional, quando Max Pezzali mi ha chiesto di partecipare come attore alla realizzazione del video del suo ultimo singolo. Il grande rapporto di amicizia che ci lega da tanti anni, mi ha portato ad accettare fin da subito con grande entusiasmo la proposta. Il risultato è un video emozionante, frutto di un’idea che ho potuto sviluppare grazie al prezioso aiuto di Gianluca”.

In seguito, Fabio Volo ha ulteriormente ringraziato il cantautore pubblicando uno scatto dal backstage del videoclip, questo un estratto del suo messaggio pubblicato sul profilo Instagram da oltre 945.000 follower: “E poi un giorno ti squilla il telefono e il tuo amico Max Pezzali ti chiede se ti va di fare il video della sua nuova canzone Qualcosa di nuovo. Stava cercando un attore autore in grado di poter recitare ma anche creare una storia in pochi minuti... quell’attore-autore non l’ha trovato e allora ha chiesto a me per amicizia. Al di là delle battute è stata una grandissima emozione per me che ascoltavo le sue canzoni da ragazzino. Grazie Max”.