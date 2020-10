Carl Brave, il nuovo singolo è "Parli Parli" con Elodie

“ Coraggio ”, il nuovo album di Carl Brave , sarà disponibile dal 9 ottobre e dopo i quattro singoli “ Che poi ”, “ Regina Coeli ”, “Spigoli” (feat. Mara Sattei, tha Supreme) e “Fratellì”, sarà accompagnato dall’uscita di “ Parli Parli”, canzone in collaborazione con Elodie . Sonorità urban per omaggiare i grandi classici della canzone italiana con i due artisti che danno vita ad un dialogo musicale intenso e ben riuscito. Il duetto arriva dopo il doppio successo estivo di Elodie ( FOTO ) con “Guaranà” e “Ciclone” di Takagi & Ketra che vede la presenza della cantante insieme a Mariah e ai Gipsy Kings. Per Carl Brave invece si tratta del secondo disco di inediti dopo “Notti Brave”, certificato doppio disco di platino. “Coraggio” è stato annunciato dall’artista su Instagram con la pubblicazione della cover, un omaggio al nonno di Carl Brave realizzato da Valerio Bulla. La voce di “Posso” e “Fotografia” ha commentato con una frase ironica la sua scelta: “Scusa nonno per averti acchittato con le collane da trapper!”.

Elodie, in arrivo "Volo via" per il film "Over The Moon"

Per presentare l’album in anteprima, Carl Brave aveva in programma a settembre due concerti evento a Milano e Roma. Le date sono state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) al 20 luglio 2021 all’Urban Park Milano e il 24 luglio al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date.

La carriera di Carl Brave

Dopo il successo del progetto Carl Brave x Franco126, Carlo Luigi Coraggio ha iniziato la sua carriera da solista con “Fotografia”, singolo in collaborazione con Francesca Michielin e Fabri Fibra. “Notti Brave” è stato il suo primo album che ha raggiunto la vetta dei dischi più venduti in Italia e ha superato le 100 mila copie. Presenti collaborazioni con Giorgio Poi, Frah Quintale e Coez. A novembre 2018 è uscito invece l’EP “Notti Brave (After)” con le canzoni “Posso” insieme a Max Gazzè e Mercì. Nel 2019 spazio a duetti di successo con Elisa in “Vivere tutte le vite” e “Non ci sto” con Shablo e Marracash. Quest’anno il ritorno con l’uscita di quattro singoli e dell’album “Coraggio”.