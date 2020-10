Elodie, in arrivo "Volo via" per il film "Over The Moon"

Elodie è senza dubbio una delle artiste più richieste e apprezzate degli ultimi anni in Italia. Svariate le hit che hanno conquistato il nostro Paese, allietando le ultime estati. A ciò si aggiunge un nuovo capitolo, una collaborazione con Netflix per il film d’animazione “ Over the Moon ”. La cantante romana accompagnerà la colonna sonora della pellicola con la sua “ Volo Via ”.

Sulla scia del modello Disney, la canzone, tema di “Over the Moon”, sarà una rielaborazione in italiano della versione originale, dal titolo “ Rocket to the Moon ”, cantata dalla vocalist Cathy Ang . Un progetto molto interessante, al quale Elodie prende parte con estremo piacere: “Ho riconosciuto nella storia della protagonista una parte di me. La sua caparbietà e il profondo legame con la sua famiglia mi hanno emozionata. La sua avventura mi ha ricordato quanto sia importante continuare a credere nei propri sogni”. Ecco le sue parole nel presentare ufficialmente la partecipazione al film.

Il passato di Elodie

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Elodie anche per la sua intervista a cuore aperto al “Corriere della Sera”, nel corso della quale ha guardato al proprio passato: “Oggi non mi sento tormentata e sono alquanto lucida riguardo a ciò che è stato. Considero il mio passato una fortuna. Ho avuto la possibilità di vedere la vita cruda fin da subito e non l’ho subita”.

Ha raccontato della separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei aveva appena otto anni. Un’unione che, ancor prima dell’addio definitivo, non era molto felice, come spiega: “Mia madre faceva la cubista. Mi ha avuta a 21 anni ed era una ragazza con dei problemi. Entrambi hanno molto sofferto e non hanno mai nascosto il proprio malessere. Per me, che ero soltanto una ragazzina, erano dei folli”.

Ha spiegato d’aver sviluppato una sorta di distacco, quasi vedesse i problemi dentro casa con una prospettiva esterna. Il vero dramma era la tossicodipendenza dei genitori: “Sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina”.

Ha lottato per proteggere sua sorella minore e oggi, guardandosi indietro, vede come tutte queste dure esperienze l’abbiano formata e plasmata. Sono parte di un percorso verso una crescita interiore che, per anni, è stata caratterizzata da una profonda rabbia. Un lungo racconto in cui ha voluto raccontarsi senza filtri.