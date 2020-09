Nella clip si vede un programma televisivo, chiamato “Cocktail”, che si apre con uno stacchetto con protagoniste tre ballerine. Entrano in scena poi i conduttori Francesco Montanari e Andrea Delogu, che annunciano un ospite d’eccezione: si tratta di Paradiso. ll filmato è comparso sui social, anche sul profilo del cantautore, poi è misteriosamente scomparso. Ne rimane traccia sulle storie del manager Nicola Cani. Cresce così l'attesa per il nuovo video di cui non si conosce la data di uscita

È un’ambientazione decisamente anni ‘80 quella scelta per il video di "Ricordami", la nuova canzone di Tommaso Paradiso. Il filmato è comparso sui canali social di Tommaso Paradiso, Andrea Delogu e di Nicola Cani, general manager dell'artista, poi è misteriosamente scomparso. Ne rimane traccia sulle storie del manager e questo non fa che accrescere l’attesa attorno all’uscita di questo video. Nel teaser si vede un finto programma televisivo, “Cocktail”, che si apre con uno stacchetto con protagoniste tre ballerine. Entrano in scena poi i conduttori Francesco Montanari e Andrea Delogu, che annunciano un ospite d’eccezione con la sua band: Tommaso Paradiso. Non viene comunicata una data ufficiale per l’uscita del video: c’è scritto solamente “A prestissimo”.

Un momento del teaser del video di "Ricordami"

Il nuovo album in primavera leggi anche Tommaso Paradiso, il testo del nuovo singolo "Ricordami" “Ricordami” è uscito il 2 settembre. Si tratta del quarto singolo per Tommaso Paradiso dopo la separazione dai Thegiornalisti, l’ennesimo in attesa del nuovo album, il primo da solista. Arriva dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”. Aumenta intanto l’attesa per conoscere la data di uscita del primo album da solista. Programmato per il mese di settembre, ora il progetto discografico dovrebbe arrivare in primavera. Infatti a luglio Tommaso Paradiso ha annunciato che entrambi gli appuntamenti sono stati rinviati: il nuovo tour inizierà ad aprile 2021 così come l'uscita del disco, prevista a settembre, slitta a primavera. I biglietti già venduti per i concerti saranno ugualmente validi.

IL TOUR IN PROGRAMMA NEL 2021 leggi anche Tommaso Paradiso, svelate le 10 date del tour 2021 Nel 2020 Tommaso Paradiso avrebbe dovuto pubblicare il suo primo album con relativo tour nei palasport. L’emergenza sanitaria ha spinto il cantautore a riprogrammare i suoi progetti e così il tour inizierà da aprile 2021 mentre ancora non si conosce la data di uscita dell’album. “Sulle Nuvole”, questo il nome del tour, è composto da 10 date nei più importanti palasport italiani. Si comincerà il 15 aprile con la tappa d’apertura al Forum di Assago-Milano, poi sarà il turno di Jesolo e Roma rispettivamente il 18 e il 22 aprile. Dalla Capitale si risalirà lo Stivale e Tommaso Paradiso sarà in scena a Bologna, Firenze, Torino. Chiusura al sud con quattro date dal 2 all’11 maggio con i concerti in programma a Napoli, Bari, Reggio e Catania. Queste tutte le date del prossimo tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, in programma nella primavera 2021: Giovedì 15 aprile: Assago-Milano, Mediolanum Forum

Domenica 18 aprile: Jesolo (Venezia), PalaInvent

Giovedì 22 aprile: Roma, PalaLottomatica

Lunedì 26 aprile: Casalecchio di Reno-Bologna, Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile: Firenze, Mandela Forum

Venerdì 30 aprile: Torino, Pala Alpitour

Domenica 2 maggio: Napoli, PalaPartenope

Mercoledì 5 maggio: Bari, PalaFloio

Sabato 8 maggio: Reggio Calabria, PalaCalafiorre

Martedì 11 maggio: Catania, PalaCatania