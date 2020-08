Tommaso Paradiso, il nuovo singolo "Ricordami" dal 2 settembre

A sorpresa l’estate 2020 si chiude con un nuovo singolo di Tommaso Paradiso . Il cantautore ha annunciato l’arrivo di “ Ricordami ” per il 2 settembre con il classico post sui social che ha attirato l’attenzione di tutti i fan. Si tratta del quarto singolo dopo la separazione dai Thegiornalisti, l’ennesimo in attesa del nuovo album, il primo da solista. Per annunciare l’arrivo della canzone, Tommaso Paradiso ha svelato la cover del singolo e commentato con una la breve frase: “Ho il brividino”. Un ritorno inaspettato dopo un lungo periodo di silenzio. “Ricordami”, già in pre-save online, arriva dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “ Ma lo vuoi capire? ”.

Il tour in programma nel 2021

Nel 2020 Tommaso Paradiso avrebbe pubblicato il suo primo album con relativo tour nei palasport. L’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha obbligato il cantautore ha riprogrammare i suoi progetti e così il tour inizierà da aprile 2021 mentre ancora non si conosce la data di uscita dell’album. “Sulle Nuvole”, questo il nome del tour, è composto da 10 date nei più importanti palasport italiani. Si incomincerà il 15 aprile con la tappa d’apertura al Forum di Assago-Milano, poi sarà il turno di Jesolo e Roma rispettivamente il 18 e il 22 aprile. Dalla Capitale si risalirà lo Stivale e Tommaso Paradiso sarà in scena a Bologna, Firenze, Torino. Chiusura al sud con quattro date dal 2 all’11 maggio con i concerti in programma a Napoli, Bari, Reggio e Catania. Queste tutte le date del prossimo tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, in programma nella primavera 2021:

Giovedì 15 aprile: Assago-Milano, Mediolanum Forum

Domenica 18 aprile: Jesolo (Venezia), PalaInvent

Giovedì 22 aprile: Roma, PalaLottomatica

Lunedì 26 aprile: Casalecchio di Reno-Bologna, Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile: Firenze, Mandela Forum

Venerdì 30 aprile: Torino, Pala Alpitour

Domenica 2 maggio: Napoli, PalaPartenope

Mercoledì 5 maggio: Bari, PalaFloio

Sabato 8 maggio: Reggio Calabria, PalaCalafiorre

Martedì 11 maggio: Catania, PalaCatania

Il nuovo album in primavera

Dopo “Ricordami”, in arrivo il 2 settembre, aumenta l’attesa per conoscere la data di uscita del primo album da solista. Programmato per il mese di settembre, ora il progetto discografico dovrebbe arrivare in primavera. Infatti a luglio Tommaso Paradiso ha annunciato che entrambi gli appuntamenti sono stati rinviati: il nuovo tour inizierà ad aprile 2021 così come l'uscita del disco, prevista a settembre, slitta a primavera. I biglietti già venduti per i concerti saranno ugualmente validi. Il video si conclude con l’artista che annuncia che il disco è terminato lasciando poi un pizzico di suspense: "Il disco è terminato, è bellissimo, e il titolo è..."