Tommaso Paradiso, svelate le 10 date del tour 2021

Il 37enne aveva in programma un tour nei palazzetti durante l’autunno 2020 ma il suo “Sulle Nuvole Tour” è stato rimandato alla primavera del 2021 , ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). L’incertezza sulla possibilità di svolgere eventi a porte aperte ha obbligato l’artista romano a rivedere i suoi piani e a schedulare una nuova serie di date per l’anno prossimo. L’ex leader dei Thegiornalisti aspetterà dunque tutti i suoi fan tra qualche mese, i biglietti già acquistati saranno validi per assistere ai nuovi eventi. Si partirà martedì 15 aprile dal Forum di Assago-Milano e si andrà avanti fino a martedì 11 maggio con la grande chiusura a Catania.

IL CALENDARIO DI “SULLE NUVOLE TOUR”: LE NUOVE DATE DEI CONCERTI DI TOMMASO PARADISO

Tommaso Paradiso sarà protagonista in tutta Italia con il suo “Sulle Nuvole Tour”, dieci tappe che percorreranno il Bel Paese da Nord a Sud. Si incomincerà il 15 aprile con la tappa d’apertura al Forum di Assago-Milano, poi si andrà a Jesolo prima dell’approdo a Roma (sua città natale). Dalla capitale si risalirà lo Stivale per gli appuntamenti di Bologna, Firenze, Torino. Grande chiusura nel Meridione con quattro show in rapida successione a maggio: Napoli, Bari, Reggio Calabria prima che il sipario cali a Catania. Di seguito tutte le date del prossimo tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, in programma nella primavera 2021: