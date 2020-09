Tommaso Paradiso, il testo del nuovo singolo "Ricordami"

“Ricordami” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il quarto da solista dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”. Il cantautore ha annunciato l’uscita della canzone con un breve video su Instagram e un messaggio dedicato ai suoi follower: “Io non sono perfetto, anzi, sono sbagliato sin dalla nascita. Ma mi piace così. Ricordami è vostra”. “Ricordami” dovrebbe far parte del primo album da solista di Tommaso Paradiso, previsto nel 2020 ma rinviato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Anche il tour nei palasport è stato riprogrammato per aprile 2021 e sarà composto da 10 date in giro per l’Italia. Questo il calendario:

Giovedì 15 aprile: Assago-Milano, Mediolanum Forum

Domenica 18 aprile: Jesolo (Venezia), PalaInvent

Giovedì 22 aprile: Roma, PalaLottomatica

Lunedì 26 aprile: Casalecchio di Reno-Bologna, Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile: Firenze, Mandela Forum

Venerdì 30 aprile: Torino, Pala Alpitour

Domenica 2 maggio: Napoli, PalaPartenope

Mercoledì 5 maggio: Bari, PalaFloio

Sabato 8 maggio: Reggio Calabria, PalaCalafiorre

Martedì 11 maggio: Catania, PalaCatania

Dopo “Ricordami” si attendono ulteriori particolari sul primo album da solista di Tommaso Paradiso. A luglio il cantautore ha annunciato che per il tour e il disco si dovrà attendere la primavera annunciando tra l’altro che i lavori per l’album erano già conclusi. Per aggiungere un pizzico di suspense al suo primo capitolo da solista non ha precisato il titolo del disco.