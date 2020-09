Zucchero, rimandate le date del tour in America e in Canada

La voce di Così Celeste ha appena comunicato la decisione di posticipare le date previste a marzo in America e in Canada, ora spostate ai mesi di settembre e ottobre del prossimo anno.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato la cancellazione, lo slittamento e la modifica di tantissimi eventi in tutto il mondo. Se le sale cinematografiche stanno ricominciando ad accogliere spettatori, alcune delle più grandi stelle delle pop si stanno preparando per tornare a esibirsi live, tra loro anche Zucchero .

L’artista si è detto rammaricato della decisione, necessaria però per la salute di tutti, questo l’inizio del suo messaggio: “Con grande rammarico vi comunico che le date negli Stati Uniti e in Canada, programmate per marzo 2021, sono rimandate a settembre 2021. Siamo tutti molto dispiaciuti, ma con le attuali restrizioni dovute al Covid-19 è meglio per tutti minimizzare i rischi”.

In seguito, Zucchero ha dichiarato: “La salute e il benessere dei miei fan oltre ai miei musicisti, tecnici e crew è la mia priorità in questi tempi incerti. Non vedo l'ora di rivedervi tutti l'anno prossimo. Abbiate cura di voi, i miei migliori auguri a voi e alle vostre famiglie”.

Il D.O.C. World tour prenderà il via il 24 settembre ad Atlantic City per poi toccare numerose città, tra queste New York, Chicago, Vancouver, Los Angeles e Atlanta fino alla chiusura a Miami sul palco dell’Olympia Theater prevista per il 23 ottobre 2021.