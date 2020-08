“Ringrazio MTV per avermi dato l'opportunità di esibirmi e spero di potervi vedere tutti l'anno prossimo” ha concluso. Entrambi gli artisti avevano intenzione di offrire alcune delle esibizioni più attese della serata grazie al successo di Roddy con il singolo The Box, in cima alle classifiche, e le elaborate scenografie di J Balvin. Quest'ultimo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ma all'inizio di questo mese ha rivelato che si stava riprendendo dal Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). “In questo momento sto pensando a guarire dal Coronavirus – aveva dichiarato - sono stati giorni molto difficili, molto complicati. Il mio messaggio a coloro che mi seguono, ai giovani fan e alle persone in generale è di prendersi cura di loro stessi. Questo non è uno scherzo. Il virus è reale ed è pericoloso”.

“Come per ogni premiazione, ci sono sempre cambi di programma dell'ultimo minuto” ha dichiarato un insider a Variety. “Detto questo, quest'anno ci sono più ostacoli logistici rispetto al solito e la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e partner è la cosa più importante”. Roddy Ricch ha poi confermato la notizia con una Instagram Story: “Sfortunatamente non ci sarò. Io e il mio team abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per esserci ma a causa di problemi per il mantenimento della sicurezza , all'ultimo minuto abbiamo dovuto annullare la performance. Io e il mio team siamo al sicuro e la salute di tutti è una priorità principale, oltre a quella di fornire prestazioni di qualità”.

MTV Video Music Awards, le novità

Agli MTV Video Music Awards, che andranno in scena il 30 agosto a New York, si esibiranno numerosi artisti tra cui Ariana Grande, BTS, Lady Gaga, The Weeknd, Miley Cyrus, CNCO, Doja Cat, DaBaby e Black Eyed Peas. Ariana Grande e Gaga guidano le nomination di quest'anno con ben nove candidature ciascuno, mentre Billie Eilish e The Weeknd seguono con sei ciascuno. Grande attesa anche per Miley Cyrus, che tornerà sul palco con il nuovo singolo Midnight Sky. Un'altra novità di questa edizione riguarda la location: per questioni di sicurezza gli show non si terranno alla Barclays Arena di Brooklyn ma in spazi aperti distribuiti in cinque quartieri di New York City (Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens e Manhattan) con pochi spettatori. Il tutto, chiaramente, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza. "I VMA metteranno in risalto i quartieri di New York con uno spettacolo emozionante e torneranno al Barclays Center nel 2021", ha rivelato una nota della produzione. "MTV continuerà a lavorare a stretto contatto con il Dipartimento della Salute, con funzionari statali e locali, la comunità medica e le principali parti interessate per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti", ha concluso.