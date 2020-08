MTV Video Music Awards 2020: la conduttrice sarà Keke Palmer

Si avvicina uno degli show più attesi dell'anno in cui la grande protagonista sarà la musica live

MTV Video Music awards: la conduzione

Nel corso di oltre tre decenni, alcune delle più grandi stelle del mondo dorato di Hollywood hanno condotto la serata premiando gli artisti e i progetti discografici di maggior successo nei dodici mesi precedenti. Quest’anno il palco del Barclays Center vedrà Keke Palmer nel ruolo di conduttrice.

L’attrice, classe 1993, è tra le stelle in maggior ascesa nel mondo della settima arte, tra i suoi successi più recenti troviamo Le ragazze di Wall Street - Business Is Business con protagonista Jennifer Lopez e in grado di incassare oltre centocinquanta milioni di dollari al botteghino internazionale.