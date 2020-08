La cover di Three little birds di Bob Marley: gli artisti presenti

La traccia apparirà nell'album “Got to Be Tough”, il primo del gruppo reggae dopo oltre 10 anni, in uscita il 28 agosto

Un gruppo di artisti uniti per omaggiare il re del reggae, Bob Marley (FOTO). L'iniziativa è partita dai Toots & the Maytals, celebre gruppo reggae che il 28 agosto lancerà il nuovo album “Got to Be Tough”. Il primo dopo circa dieci anni dall'ultimo lavoro. All'interno dell'album spicca la cover di “Three little birds”, proprio di Bob Marley.

Per realizzarla, i Toots & the Maytals hanno chiamato a cantare anche Ziggy Marley, figlio del celebre Bob. Non solo: nel pezzo spicca anche Ringo Starr alle percussioni, suo figlio Zak Starkey alla chitarra e Sly Dunbar (un'altra leggenda del reggae, che fa parte del duo Sly e Robbie) alla batteria. La cover di "Three Little Birds" rivisita il mood ondeggiante della versione originale con un ritmo più incisivo e rock.