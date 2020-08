Attivo da oltre trent’anni nel panorama hip hop italiano, dove si è imposto come dj, produttore ed mc di spessore, Bassi Maestro ( visita il suo profilo Instagram ) ha di recente sentito il bisogno di cambiare direzione e ha dato vita al progetto North of Loreto . Dopo il primo, omonimo album a cavallo fra dance, funk ed elettronica, esce ora il secondo capitolo di questa nuova saga, intitolato M ( ascolta il disco su Spotify ), che conferma il cammino intrapreso, con nove tracce che traggono ispirazione dalle sonorità house e acid nate fra New York e Chicago a cavallo fra gli anni ’80 e ’90. Ecco l’intervista .

Il primo disco come North of Loreto poteva magari essere preso per un esperimento, ma questo bis arriva come una conferma del percorso intrapreso, giusto?



Avevo già annunciato due anni fa che North of Loreto non era un semplice passatempo, quando ho smesso ufficialmente di fare il rapper. Da lì in poi ho deciso di non fare più niente che fosse legato a quel mondo. Dopo venticinque anni quel che dovevo vedere l’ho visto, per cui ho sentito il bisogno di cambiare. Ma non si tratta di una cosa nata all’improvviso: era sempre lì, solo che rimaneva in secondo piano rispetto a quella che era la mia occupazione principale. Il rap era il mio lavoro e richiedeva cura, per cui non è che rimanesse molto tempo per dedicarsi ad altro.



C’è stato un motivo scatenante oppure questo passaggio è avvenuto in maniera spontanea?



È stato spontaneo e naturale. A partire da cinque-sei anni fa ho cominciato a inserire musica diversa nei miei dj set, a suonare un po’ di tutto. E questo in un certo senso è stato il preludio a North of Loreto.



Nel precedente disco c’era il featuring con Ghemon, mentre in M non c’è nessun rapper: è stata una scelta voluta per rimarcare questo tuo cambiamento?



Nì, nel senso che non so se senza il lockdown questo disco sarebbe stato uguale. Avevo alcune collaborazioni in piedi, ma ovviamente ho dovuto mettere tutto in pausa. Per cui ho preso il materiale più omogeneo che già avevo a disposizione e l’ho chiuso. Mi serviva una conferma di quanto fatto finora, per cui ci ho messo dentro le cose più dritte, più elettroniche che avevo da parte.