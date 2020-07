"Bergamo" dei Pinguini Tattici Nucleari aprirà Atalanta-Napoli

Esiste una connessione tra il cammino dei Pinguini Tattici Nucleari e l’Atalanta, ammette Riccardo Zanotti

Stasera, giovedì 2 luglio, alle ore 19.30, ci sarà il fischio d’inizio di Atalanta-Napoli. Si tratta del big match della 29^ giornata di serie A. Una sfida importante per entrambe le piazze, con DAZN che ha deciso di omaggiare la città di Bergamo in maniera particolare. Nel ricordo delle vittime e nel rispetto di chiunque abbia sofferto e perso qualcuno a causa della pandemia del Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), sarà mandato in onda un particolare video.

approfondimento Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari Prima dell’inizio della sfida tra Atalanta e Napoli i fan potranno vedere il videoclip di “Bergamo”, canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Nella giornata di ieri è stata invece resa disponibile l’intervista a Riccardo Zanotti, frontman della band bergamasca. Ha spiegato come vi siano aspetti positivi e negativi della fama che il gruppo si è ritrovato a gestire dopo Sanremo: “Ci ha cambiato la vita. Dall’essere riconosciuto in strada al sentire la propria canzone in radio. Sono splendide soddisfazioni ma, a volte, è difficile stare da soli. Ci si sente sempre osservati. Bergamo è un bell’antidoto a tutto questo. Ci sono tanti spazi aperti e possiamo tutelare la nostra privacy”. La canzone scelta per anticipare il match di serie A, “Bergamo”, è una lettera d’amore per la sua città d’origine. Zanotti ha spiegato come in molti si interroghino sul fatto che non viva a Milano: “Mi trovo spesso a fare avanti e indietro da Milano, che è una città che adoro. Sono però innamorato di Bergamo. Si tende a guardarla come una cittadina ricca di contadini e muratori, che non hanno altre aspettative nella vita. Non è affatto vero e volevo celebrare la mia gente e i miei posti”.

I Pinguini Tattici Nucleari come l’Atalanta approfondimento I Pinguini Tattici Nucleari sono entrati nell'Enciclopedia Treccani Nel corso dell’intervista viene fatto un interessante parallelismo tra i Pinguini Tattici Nucleari e l’Atalanta. Nel 2016 viene definita la formazione della band ed è l’anno dell’arrivo di Gasperini a Bergamo, il che cambia le sorti della squadra. Nel 2019 invece esce “Fuori dall’Hype”, album che consacra il gruppo, essendo il loro primo disco non indipendente. Nello stesso anno l’Atalanta si qualifica per la Champions League. Nel 2020 invece eccoli a Sanremo, mentre gli orobici portano avanti un percorso da sogno in Coppa, così come in serie A.