Robbie Williams al lavoro su una nuova canzone con Gary Barlow

Take That vs Backstreet Boys, Francesca Baraghini sceglie i Take That



Backstreet Boys vs Take That, Chiara Piotto sceglie i Backstreet Boys

Dopo il concerto virtuale organizzato durante il lockdown a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), arrivano altre splendide notizie per i fan dei Take That (Take That la reunion è in streaming: la recensione). Robbie Williams (FOTO) ha infatti rivelato che è al lavoro con Gary Barlow per scrivere nuove canzoni. Il cantautore ne ha parlato all'Heart Evening Show di Mark Wright, sottolineando come da qualche settimana sia in stretto contatto con il collega e membro dei Take That per scrivere alcuni nuovi brani: "Sì, torneremo di nuovo insieme io e i miei fratelli. Non so quando, ma lo faremo. Le canzoni che stiamo scrivendo sono decisamente più mature di quello che faccio di solito. Qualunque cosa io faccia e chiunque lo faccia sarà decisamente inaspettato". Prima del concerto online, Robbie Williams si era esibito l'ultima volta con i Take That durante la finale della trasmissione televisiva "X Factor" (nella sua edizione inglese) nel 2018 e aveva promesso che si sarebbe esibito di nuovo con loro in futuro.

Il ritorno nei Take That e la voglia di tornare al lavoro

Originariamente il cantautore di "Angels" e "Let Me Entertain You" aveva lasciato il gruppo nel 1995 per poi rientrare nel 2010 per l'album "Progress". Al progetto discografico seguì poi un tour insieme ai suoi compagni storici prima di tornare alla sua carriera da solista. Durante il lockdown Robbie Williams (5 curiosità sul cantante) ha vissuto sensazioni contrastanti, così come dichiarato in numerose interviste, ansia smorzata solo dalla presenza della moglie Ayda Field e dei loro quattro figli. "Volevo tornare al lavoro. Avevo ansia perché non riuscivo a fare ciò che volevo poi ho pensato a me stesso, sai cosa, sono esattamente nel posto giusto con esattamente le giuste persone esattamente al momento giusto. Non potrebbe mai esserci un altro momento sul pianeta in cui posso passare così tanto tempo concentrato con la mia famiglia, i miei figli, quindi sono molto grato di ciò".