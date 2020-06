Gué Pequeno attacca Ghali: "È un fake"

Il rapper attacca il suo collega in un’intervista. Ghali risponde per le rime con un post sui social pubblicato per celebrare il disco di platino per DNA

Gué Pequeno attacca Ghali (FOTO) durante una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il rapper non usa mezzi termini e giudica il modo di essere fashion da parte del collega. In merito al tema del razzismo, ha dichiarato: “Semplificando il discorso: in Italia il calcio è tutto, le tifoserie sono a destra, non c’è quindi da stupirsi dei risultati di Salvini. Non avremo mai un rapper nero al numero 1. Ghali è un fake. Appartiene all’universo fashion: non sarà mai un idolo del mondo di colore”. Per Gué Pequeno si tratta di non avere in realtà un rappresentante del rap del mondo di colore, in Italia. Infatti per lui Ghali è arrivato al successo con un brano che esalta il suo essere italiano, nonostante le origini tunisine.

Il botta e risposta tra Gué Pequeno e Ghali

Non è tardata ad arrivare la risposta di Ghali che però ha utilizzato i social. Con un post pubblicato per festeggiare il disco di platino di DNA ha citato alcune parole utilizzate dal collega per rispondere a tono: “Che palle, non sarò mai “l’idolo del mondo di colore”. L’album DNA è platino! Platino… quello vero, non fake. Grazie, ve lo meritate”. Una frase che ha scatenato i commenti di approvazione da parte dei fan. Un botta e risposta che ha catalizzato l’attenzione e che potrebbe aprire ad altre dichiarazioni velenose.