J-Ax, nuova data per il concerto evento a Milano

Nuova data e stessa location per J-Ax (FOTO) costretto a rinviare al 2021 l’evento “Il Concerto ReAle di Milano”. L’appuntamento è fissato ora per il 6 marzo 2021 al Mediolanum Forum di Assago, sei mesi dopo la data prevista inizialmente. Ovviamente i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Il concerto era stato annunciato pochi giorni dopo l’uscita dell’album “ReAle”, dopo essere stato lanciato in un’esclusiva serata al Blue Note di Milano.

Dopo la pubblicazione dell'album e l'uscita del singolo "Supercalifragili", girato interamente a casa durante il lockdown, J-Ax ha lanciato a sorpresa "Una voglia assurda". Si tratta di un nuovo singolo, non incluso nell'album, nato proprio durante il periodo di quarantena. Per l'occasione è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale con una coreografia tutta da ballare. Le immagini sono state girate all'Apollo Club di Milano e vedono J-Ax alle prese con un nuovo ballo insieme al coreografo Simone Baroni e all'assistente coreografa Alice Papa. Il cantautore ha parlato del video in un lungo post su Instagram: "Non vedevo l'ora di farvelo vedere", ha scritto J-Ax, "Con questo video e con questa canzone voglio dare un segnale positivo di ripresa per tutti. Ognuno nel suo piccolo sta vivendo un momento di difficoltà e spero di riuscire a farvelo affrontare con un sorriso e una forza in più". Al termine del messaggio ha anche annunciato una piccola sorpresa: "C'è anche un video Backstage, verrà mandato privatamente a chi riuscirà a scrivere "UNA VOGLIA ASSURDA" lettera per lettera nei commenti del post senza essere interrotto". J-Ax ha parlato anche delle difficoltà affrontate per girare il videoclip di "Una voglia assurda": "Pensarlo e realizzarlo durante la fase 2, rispettando tutte le normative e tutelando la salute di tutti i presenti, non vi nascondo abbia richiesto un grosso sforzo organizzativo, ma spero ne sia valsa la pena e vi dia una spinta in più per affrontare la 'fase 3' e l'estate che sta arrivando".