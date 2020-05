Diodato candidato ai Nastri d'Argento, possibile record storico

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore” e il David di Donatello per “Che vita meravigliosa”, Diodato sogna una tripletta storica. Il cantautore è stato candidato ai Nastri d’Argento 2020 sempre con “Che vita meravigliosa” nella categoria miglior canzone originale. L’artista è già diventato l’unico ad aver vinto sia Sanremo che il David nello stesso anno e con due canzoni diverse, ora sogna di ritoccare questo record e suggellare ulteriormente un 2020 indimenticabile per la sua carriera. Diodato (le canzoni più famose) ha inoltre conquistato il Premio della critica Mia Martini, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web e il Premio Lunezia sbaragliando la concorrenza al Festival di Sanremo. “Che vita meravigliosa” è il tema portante del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek. (Un’altra estate, il nuovo singolo di Diodato)

I candidati a miglior canzone e colonna sonora

Nella categoria miglior canzone originale dei Nastri d’Argento 2020 sono presenti anche Claudio Baglioni, Brunori, Nero Nelson e Claudio Gnut, Ralph P e Liberato. Ecco nel dettaglio le candidature dei premi assegnati dai giornalisti italiani per il cinema:

Che vita meravigliosa: testo, musica e interpretazione di Diodato per il film di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna”

Gli anni più belli: testo, musica e interpretazione di Claudio Baglioni per l'omonimo film di Gabriele Muccino, che tra l'altro vede anche la cantante Emma Marrone nel cast di attori

Un errore di distrazione: testo, musica e interpretazione di Brunori SAS (Dario Brunori) per il film “L’ospite”

Il ladro di giorni: testo e musica di Alessandro Nelson Garofalo, interpretazione di Nero Nelson e Claudio Gnut per il film omonimo

Rione Sanità: testo, musica e interpretazione di Ralph P. (Raffaele Buonomo) per il film “Il sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone

We come from Napoli: testo e interpretazione di Liberato (con Gaika, in collaborazione con 3D alias Robert Dal Naja dei Massive Attack) per il film “Ultras”

Grande exploit per Brunori Sas che raccoglie due candidature. Oltre alla canzone “Un errore di distrazione” per il film “L’ospite” è candidato anche nella categoria colonna sonora per aver curato le musiche del film “Odio l’estate” di Aldo Giovanni e Giacomo. Con lui anche Nicola Piovani per “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e Mauro Pagani per “Tutto il mio folle amore”.

I Nastri d’Argento 2020

A dominare le candidature ai Nastri d’Argento 2020 sono “Favolacce” e “Pinocchio”. Sono nove nomination per i film di D’Innocenzo e Garrone. Per il miglior film oltre ai due già citati anche “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, “Hammamet” di Gianni Amelio e “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek. Ben 10 invece gli autori selezionati per la migliore regia: Pupi Avati, Cristina Comencini, Pietro Marcello, Mario Martone e Gabriele Salvatores in gara insieme ai registi candidati per il miglior film. Le candidature nascono da una selezione di titoli compresi tra il 1 giugno 2019 e le uscite, anche sulle piattaforme, entro il 30 maggio 2020.