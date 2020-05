Diodato, il nuovo singolo è "Un'altra estate": il testo

Dopo la conquista del David di Donatello e l’emozionante esibizione in un’Arena di Verona deserta, Diodato pubblica “Un’altra estate”, il nuovo singolo nato durante la quarantena (Coronavirus: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Un periodo dove il cantautore ha dato valore a quel tempo sospeso. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 22 maggio. Scritta durante il lockdown nella sua casa a Milano, “Un’altra estate” è stata registrata e prodotta nella “fase 2” grazie all’aiuto dei musicisti collegati a distanza. Con un lungo post sui social, Diodato ha raccontato di aver osservato spesso il paesaggio cittadino dalla finestra e ha visto gli ultimi giorni d’inverno raccontare già la primavera che sarebbe arrivata. Nei cuori però rimaneva il freddo doloroso, un gelo che fa fatica a sciogliersi. “Un’altra estate” nasce dal desiderio di tornare a vivere, a quella possibilità di arrivare su una spiaggia e guardare il mare. “Nei miei occhi chiusi, ho mosso i primi passi verso la libertà, fino ad arrivare pian piano a farmi avvolgere dal suo infinito abbraccio. Ho scaldato il mio corpo con movimenti lenti ma sempre più costanti, puntando all’orizzonte, perché in fondo io, a quell’orizzonte, ci credo ancora”.