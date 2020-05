Quella del 2020 è stata una primavera anomala e senza precedenti, che ci ha visti distanti e rinchiusi in casa per contrastare la diffusione di un virus. Una situazione impensabile fino a qualche mese fa, che tutto d’un tratto ha costretto il mondo intero al lockdown. Durante la quarantena imposta dall’arrivo del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), Diodato ha dato valore a quel tempo sospeso scrivendo una nuova canzone intitolata “Un’altra estate”. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 22 maggio.

“Un’altra estate” di Diodato: la genesi del nuovo singolo

Diodato ha scritto “Un’altra estate” nella sua casa a Milano, nei giorni di lockdown causati dall’emergenza Coronavirus. La canzone è stata registrata e prodotta nel corso della “fase 2”, con i musicisti collegati a distanza grazie alla tecnologia. Parlando del nuovo brano sui social, Diodato ha raccontato: «Una delle cose ad avermi impressionato e incuriosito di più in questo periodo di lockdown è stato ciò che mostrava la mia finestra. Costretto a rimanere in casa, ho lasciato vagare lo sguardo sul paesaggio cittadino che quello spiraglio dipingeva. Ho visto gli ultimi giorni d’inverno raccontare già la primavera che sarebbe arrivata, mentre nei nostri cuori rimaneva un freddo doloroso, un gelo che ancora ora fatica a sciogliersi. La natura andava avanti, nonostante la nostra assenza e proprio grazie ad essa riconquistava i suoi spazi, i suoi profumi». In questo tempo congelato e sospeso, il cantautore tarantino ha chiuso gli occhi e si è ritrovato su una spiaggia, libero, con il mare davanti. «Ho aperto la mia finestra a Milano e ho sentito il profumo del mare. Sono gli scherzi che fa il desiderio di tornare a vivere. Arrivare su una spiaggia e ritrovarsi davanti quella distesa misteriosa e potente, densa terra di confine che ti insegna a respirare e a confrontarti con la libertà. Nei miei occhi chiusi, ho mosso i primi passi verso di lei, fino ad arrivare pian piano a farmi avvolgere dal suo infinito abbraccio. Ho scaldato il mio corpo con movimenti lenti ma sempre più costanti, puntando all’orizzonte, perché in fondo io, a quell’orizzonte, ci credo ancora». È questa la storia della sua “Un’altra estate”, il nuovo singolo di Diodato in uscita venerdì 22 maggio per Carosello Records.

Diodato: “Fai rumore” all’Arena di Verona

Con la sua “Fai rumore”, lo scorso 16 maggio Diodato ha portato luce e vita dentro un’Arena di Verona deserta e silente. L’esibizione è avvenuta in occasione di Eurovision: Europe Shine a Light, evento celebrativo andato in scena al posto dell’Eurovision Song Contest. In quanto vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato avrebbe dovuto rappresentare l’Italia al concorso canoro organizzato annualmente dai membri dell’Unione Europea di radiodiffusione. Per la prima volta nella storia del festival (dal 1956, primo anno della manifestazione), l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest è stata cancellata a causa della pandemia di Coronavirus. Il suo “sostituto” Europe Shine a Light non è stato un evento competitivo, bensì celebrativo, a cui hanno preso parte sia i cantanti che avrebbero dovuto gareggiare quest’anno sia gli artisti che hanno partecipato alle scorse edizioni. Diodato si è esibito al centro dell’imponente e meravigliosa Arena di Verona, totalmente vuota, e con la sua “Fai rumore” ha rotto il silenzio facendo commuovere il pubblico da casa, perché non c’è quarantena in grado di fermare creatività e musica.