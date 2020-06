L’artista ha elettrizzato i suoi fan pubblicando una foto dallo studio di registrazione e annunciando novità

Emma Marrone (FOTO – CURIOSITA’) annuncia di essere tornata al lavoro con una foto pubblicata su Instagram. L’artista viene ritratta in studio di registrazione con le cuffie e davanti ad un microfono. Uno scatto che ha scatenato le reazioni entusiaste dei tanti fan e anche dei tanti colleghi. Tra i like infatti ci sono anche quelli di Alessandra Amoroso, Fedez, Michele Bravi, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Gianni Morandi e Luca Carboni. La foto è corredata anche da una frase di Emma Marrone (FOTO): “Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio”. La notizia è stata poi amplificata anche da una storia Instagram della stessa cantante dove ha annunciato novità: “Poi vi racconto. Intanto brindo. Alla vita sempre”, a corredo di una fotografia in cui appare con un bicchiere di vino rosso in mano.

I 36 anni di Emma Marrone Il 25 maggio Emma Marrone (FOTO) ha festeggiato i suoi 36 anni. Nella stessa data era previsto anche il concerto all’Arena di Verona rinviato a causa delle disposizioni governative per contrastare la diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Per il suo compleanno la cantante ha pubblicato un lungo messaggio che anche in questo caso è stato accolto con messaggi d’affetto da parte dei colleghi e dei fan. Un ringraziamento per l’affetto ricevuto nel giorno del suo compleanno: “Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Sì, penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo ‘strano periodo’ ha sconvolto anche i miei piani… Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio”. La cantante ha poi continuato: “Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita”. Tra i colleghi che hanno risposto al messaggio anche Giorgia, Giusy Ferreri e la conduttrice Alessia Marcuzzi.