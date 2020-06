Tomorrowland, annunciata la versione in streaming per il 2020

Tomorrowland: in arrivo l’evento digitale

approfondimento

Bruce Springsteen torna in concerto negli stadi virtualmente

Tomorrowland è uno dei festival musicali più famosi a livello internazionale. Ogni anno decine di migliaia di persone volano in Belgio per vivere la magia della musica elettronica con alcuni degli artisti più famosi al mondo. La diffusione del COVID-19 ha ovviamente portato alla cancellazione del festival, ma pochi minuti fa l’organizzazione ha annunciato una speciale edizione per il 2020.

Il profilo Instagram della manifestazione, seguito da più di sette milioni di persone, ha rivelato che il 25 e il 26 luglio si terrà il primo capitolo del festival digitale, intitolato The Reflection of Love. Il post parla della presenza di alcuni dei più grandi nomi del mondo dell’elettronica che si uniranno per un evento in cui effetti speciali e tecnologia 3D saranno in grado di offrire uno spettacolo unico; i biglietti verranno messi in vendita a partire dal 18 giugno.

Il video ha subito conquistato il pubblico contando al momento oltre 100.000 visualizzazioni in poche ore.