Bruce Springsteen torna in concerto negli stadi virtualmente

The Boss ospite d'eccezione dei Dropkick Murphys, la band di Boston in concerto live al Fenway Park completamente vuoto

The Boss in concerto, anche se virtualmente. E' successo all'interno del Fenway Park, lo stadio di Boston dove abitualmente gioca la squadra di baseball dei Red Sox dove hanno tenuto il loro concerto i Dropkick Murphys. Un gran finale dove Bruce Springsteen fa irruzione all'interno dello stadio completamente vuoto con la complicità della band di Boston. Sul campo da baseball distanze rispettate, nessun assembramento, solo grande musica.

Uno spettacolo nello spettacolo per raccogliere fondi contro l'emergenza Covid, 100mila dollari raccolti, e per l'occasione, lui la leggenda del rock collegato dallo studio di casa, una fattoria in New Jersey. Telecamere e band disseminate per lo stadio dove gioca la squadra dei Red Sox, le note di Rose Tattoo e American Land che riempiono gli spalti vuoti, le emozioni fanno il resto.