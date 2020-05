7/10 ©Getty

“Can't Get You out of My Head” diventa in Italia il singolo di maggior successo del 2001, mentre l'album vende circa 8 milioni di copie. Conquista numerosi riconoscimenti e al cinema appare anche in un piccolo ruolo nel film Moulin Rouge! di Baz Luhrmann.

Kylie Minogue annuncia le date di un "mini-tour" europeo