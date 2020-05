Rock in Roma: annunciati i primi concerti dell'edizione 2021

Quella che arriva, purtroppo, sarà un’estate senza i grandi eventi di musica live. Come già annunciato dall’associazione di categoria Assomusica, la maggior parte degli organizzatori di concerti ha deciso di fermarsi per la stagione estiva 2020, per poi riprendere nel 2021. Una scelta praticamente obbligata alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano gli assembramenti. Tra i grandi festival che salteranno l’edizione 2020 c’è anche il Rock in Roma, ma gli aggiornamenti non si sono fatti aspettare. A soli due giorni dalla comunicazione dell’annullamento, la rassegna ha già annunciato i primi concerti che verranno recuperati nel 2021: God Is An Astronaut, Niccolò Fabi e Willie Peyote.

God Is An Astronaut al Rock in Roma 2021

I God Is An Astronaut hanno dovuto posticipare il tour europeo 2020, celebrativo dei 15 anni del loro secondo album in studio “All Is Violent, All Is Bright”. La band post-rock irlandese avrebbe dovuto esibirsi al Rock in Roma il prossimo 8 luglio, ma a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) il concerto romano è stato rinviato di un anno esatto e andrà in scena l’8 luglio 2021 all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. Per chi non ne è ancora in possesso, i biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e in tutti i punti vendita, al prezzo di 20 euro + 3 euro di diritti di prevendita (in cassa la sera dello show costeranno 25 euro).

Niccolò Fabi al Rock in Roma 2021

Durante lo scorso inverno, Niccolò Fabi ha presentato il suo ultimo album “Tradizione e tradimento” nei teatri di tutta Italia. Il tour avrebbe dovuto continuare nelle principali città europee nel mese di aprile, per poi fare tappa nei tanti festival estivi italiani, ma i piani sono stati stravolti. Il Rock in Roma ha posticipato il concerto di Niccolò Fabi al 24 giugno 2021 (originariamente previsto il 24 giugno 2020). L’appuntamento resta al Teatro Romano di Ostia Antica e anche in questo caso i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per chi ne fosse ancora sprovvisto, i link per acquistare i biglietti sono nuovamente attivi su circuito Ticketone e prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e al settore selezionato.

Willie Peyote al Rock in Roma 2021

Anche il “Tourdegradabile” di Willie Peyote è stato interrotto a marzo e non potrà riprendere certamente prima dell’autunno. Per quanto riguarda i concerti in calendario per l’estate, lo show del 21 luglio al Rock in Roma è stato rinviato al 16 luglio 2021, sempre all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Il rapper torinese avrebbe dovuto presentare al pubblico il suo ultimo album “Iodegradabile”, uscito il 25 ottobre 2019 per Virgin Records. Durante il periodo di quarantena, Willie Peyote ha realizzato una canzone intitolata “Ogni sera alle 18” per dare il suo contributo all’iniziativa #teniamocistretti, indetta per raccogliere fondi a favore degli ospedali torinesi.