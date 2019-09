Willie Peyote sta per tornare con un nuovo album, il quinto disco in studio della sua carriera: il titolo è “Iodegradabile” e uscirà il 25 ottobre 2019 per Virgin Records. Il rapper torinese ha svelato anche la tracklist che, ovviamente, contiene anche il singolo di lancio “La tua futura ex moglie” e il nuovo brano “Mango”. Ecco tutto quello che sappiamo su “Iodegradabile”.

“Iodegradabile”: la tracklist del nuovo album firmato Willie Peyote

A due anni di distanza dal precedente “Sindrome di Tôret”, Willie Peyote ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Iodegradabile”. Il disco verrà pubblicato il prossimo 25 ottobre per Virgin Records, anticipato dai singoli “La tua futura ex moglie” e “Mango”. Quest’ultimo brano è una dedica all’omonimo artista, che nel 2014 è stato colpito da un attacco cardiaco fulminante proprio durante l’esecuzione live di “Oro”, tra le sue canzoni più famose, ultimo pezzo in scaletta per il concerto di Policoro. Queste le parole di Willie: «Mi tocca sempre molto pensare al modo in cui se ne è andato Mango. In particolare, trovo emblematico il fatto che abbia sentito l’esigenza di chiedere scusa al pubblico per il disagio che sapeva avrebbe procurato con l’interruzione del suo concerto. Questa preoccupazione, questa totale devozione al pubblico e alla musica è la massima espressione artistica a cui si può assistere ed è per questo che ho pensato di omaggiare la sua memoria e il suo esempio in questo brano». “Iodegradabile” è composto da un totale di 12 canzoni: 11 brani + 1 bonus track. Come ha scritto il rapper sul suo profilo Instagram, non sono presenti featuring, «ma questo disco è comunque un lavoro collettivo. Tutti i brani sono stati composti e suonati insieme agli ALL DONE: Frank Sativa, Kavah, Danny Bronzini, Luca Romeo e Dario Panza. Senza dimenticare Peppe Petrelli a fare da collante. Ci saranno come al solito tante sfumature, tanti generi musicali sosterrebbero alcuni. Tanti anni ‘90, come avete già intuito dai primi due pezzi». Ecco la tracklist di “Iodegradabile”:

Intro Mostro La tua futura ex moglie Quando nessuno ti vede Catalogo NCQ Skit Che peccato Miseri Cattività Mango Equitalia skit Semaforo (bonus track)

Willie Peyote in tour: tutte le date del 2020

A partire da febbraio 2020, Willie Peyote presenterà live al pubblico il nuovo album “Iodegradabile”. Il tour farà tappa nei più importanti locali di tutta Italia, con concerti sui palchi di Nonantola (MO), Padova, Napoli, Modugno (BA), Milano, Bologna, Roma, Firenze e una doppia data in programma a Venaria Reale, nella sua Torino. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo, per tutte le date in calendario, è di 20 euro + diritti di prevendita (posto unico). Ecco tutte le tappe del tour 2020 di Willie Peyote: