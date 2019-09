Willie Peyote: nuovo album a ottobre e un tour in arrivo

Il nuovo album di Willie Peyote arriverà sul mercato discografico il 25 ottobre. A dirlo è stato lo stesso cantautore e rapper, il quale ha acceso il suo profilo Instagram con un conto alla rovescia che ha messo tutti sulle spine.

Il nuovo album di Willie Peyote

Il nuovo disco di Willie Peyote arriverà il 25 ottobre 2019 a due anni di distanza dal successo di “Sindrome di Tôret”, edito per l’etichetta 451. Parlando con i suoi fan social, Peyote scrive: «E sono 34. Anche questa è andata. Il disco è pronto. Dopodomani esce il primo tassello di questo nuovo percorso, io e tutta la squadra di sfiniti non vediamo l’ora di far ripartire ‘sta giostra. Insomma, per non sentire la vecchiaia incombente, il regalo lo faccio io a voi. Ma questo non potete riciclarlo come la solita sciarpa che arriva Natale #latuafuturaexmoglie».

Il singolo è stato rilasciato l’ultimo giorno di settembre e affronta temi nuovi per il cantautore: «La tua futura ex moglie è forse il mio primo vero pezzo d’amore, almeno il primo in cui non faccio il preso male. Cioè sì, c’è la fine già nel titolo, ma a sto giro c’è effettivamente la paura di perdere qualcosa più che la rassegnazione. È l’inizio di tutto un nuovo percorso in cui, come ogni disco, sono cambiato prima io e poi la musica. Il resto. Il resto lascio che lo cogliate dopo un paio di ascolti, che certe cose si nascondono sempre tra le righe».

Willie Peyote in tour

«Ci becchiamo in giro presto, sotto il palco. Che poi è il posto dove ci si capisce meglio, no?» scrive Willie Peyote su Instagram, dove annuncia anche gli appuntamenti dei “Live 2020”. Ecco tutte le date fino a questo momento:

14 febbraio 2020, Nonantola (MO) @Vox

15 febbraio 2020, Padova @ Hall

20 febbraio 2020, Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

27 febbraio 2020, Napoli @ Casa della Musica

28 febbraio 2020, Modugno @ Demodé

4 marzo 2020, Milano @ Alcatraz

7 marzo 2020, Bologna @ Estragon

13 marzo 2020, Roma @ Atlantico

13 marzo 2020, Firenze @ Tuscany Hall

Il tour è organizzato da Magellano Concerti. I biglietti sono già disponibili a partire dal 30 agosto alle ore 16 sul circuito di prevendita TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati a partire dal 6 settembre alle ore 11. La fascia di prezzo di partenza per ogni singolo evento è di 23 euro per i posti meno ambiti. Per motivi di bagarinaggio, inoltre, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account TicketOne creato. Lo show sarà l’occasione perfetta per ascoltare i grandi successi di una penna sottile e acuta come la sua, oltre che naturalmente la prima occasione per ascoltare il nuovo album in versione live, rimescolato insieme a canzoni che ormai fanno parte dei suoi intramontabili successi.