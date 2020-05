Ermal Meta, la nuova canzone è "Finirà bene": il testo

Si chiama “Finirà bene” la nuova canzone inedita di Ermal Meta (qui la sua carriera in 20 scatti). Il cantautore ha pubblicato a sorpresa il brano annunciandolo sui social. Disponibile dall’1 maggio l’artista ha spiegato che “Finirà bene” è una canzone nata a novembre del 2019 e finita a gennaio di quest’anno. Ermal Meta (qui i video più belli) aveva già fatto ascoltare il brano in versione piano e voce in una diretta Instagram e ha scelto ora di pubblicarla nella sua versione originale: “Questa è la sua vera forma”, ha dichiarato il cantautore, “avevo voglia di darvela così com’è, nel suo vestito originale. Spero che possa piacervi e che possa aumentare ancora di più la speranza, che tutti abbiamo già, che tutto questo finisca, bene”. Una splendida sorpresa per tutti i fan di Ermal Meta (qui le frasi più belle delle sue canzoni) che nelle ultime settimane hanno potuto ascoltare più volte la voce del cantautore. Tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio, ha dato vita a numerose dirette Instagram per intrattenere i suoi follower e ha partecipato ad un duetto con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, sulle note di “The Scientist”, canzone dei Coldplay. Il video è stato un vero successo grazie anche alla splendida alchimia tra le due voci e che ha regalato al pubblico quattro minuti di grandi emozioni.

Il testo di “Finirà bene”

Di seguito il testo di “Finirà bene”, la nuova canzone di Ermal Meta (le canzoni più famose):

Questo non è buio sono solo gallerie

Questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie

So che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare

Sai che soli al mondo è impossibile restare

Che una rivoluzione pure in due si può iniziare

Pensa a quante volte ci facciamo anche del male

Ma non ti preoccupare

Finirà bene

Finirà bene Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

E non è colpa tua

Se non riesci a decidere

Se restare o andare via

O lasciare tutto così com’è

E non è colpa mia

E non riesco a decidere

Se restare o andare via

Ma qualcuno ha bisogno di me

Finirà bene

Per te e pure un po’ per me

Finirà bene

Anche se non ci vuoi credere

Finirà bene

Per noi che non sappiamo vincere

Che non sappiamo vincere

Finirà bene Per te che cresci figli da solo

Finirà bene

Per te che ogni porta diventa un muro

Finirà bene, lo so

Ti giuro

Finirà bene

Finirà bene.