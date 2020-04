Ermal Meta è uno dei grandi protagonisti della scena discografica del Bel paese . Anno dopo anno il cantautore si è imposto come uno degli artisti di maggior successo. Scopriamo insieme le frasi più belle delle sue canzoni.

di Matteo Rossini

Da “Odio le favole” a “9 primavere” passando per “Vietato morire”. Ermal Meta ha regalato al pubblico brani che hanno subito conquistato il cuore di milioni di persone. Scopriamo insieme le frasi più belle delle sue canzoni. Ermal Meta: il successo È il 2015 quando Ermal Meta sale sul palco del Teatro Ariston, il resto è storia. Il cantautore si fa conoscere al grande pubblico come solista dopo aver fatto parte del gruppo La fame di Camilla e aver scritto per alcuni dei nomi più altisonanti della discografia del Bel paese. L’artista ammalia tutti diventando immediatamente una delle voci più amate nel Bel paese. Negli anni seguenti Ermal Meta mette a segno nuovi successi che lo inseriscono nell’Olimpo della musica.

Ermal Meta: le frasi più belle delle sue canzoni

Nel 2018 il cantante (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) si presenta al Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente” in duetto con Fabrizio Moro, la coppia vince la kermesse e vola a Lisbona rappresentando l’Italia all’Eurovision Song Contest. In attesa dei progetti futuri dell’artista, scopriamo insieme le frasi più belle delle sue canzoni.

“Odio le favole” (2015)

Per stare bene penso a te

Per stare male penso a te e me

Il futuro era bellissimo per noi

Ti volevo bene e forse anche di più

Fuoco che non brucia non si spegne mai

Ti manco, non lo so

Mi manchi e non lo sai

“A parte te (2016)

Sempre sarai

Nella tasca destra in alto

In un passo stanco dentro un salto in alto

Che mette i brividi

Per sempre sarai

In un sorriso inaspettato

O in un appuntamento con il mio destino

Che non vedo in faccia mai

Che non ho visto mai

“Vietato morire” (2017)

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai

Figlio mio ricorda

L'uomo che tu diventerai

Non sarà mai più grande dell'amore che dai

“Ragazza paradiso” (2017)

Siamo due gocce

Dello stesso mare

Ma abbiamo già trovato l'ultimo amore

Nemmeno un'ombra

Nel tuo sorriso

Beatrice non avrebbe niente da insegnarti

Ragazza paradiso

“Dall'alba al tramonto” (2018)

Io ti chiamo amore

In una lingua straniera

Tu mi capisci perché

Non serve traduzione

Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo

Amami come se fosse l'ultimo giorno

Sposteremo il mondo, io mi fido di te

Insieme rotolando solo se ti fidi di me

“9 primavere” (2019)

Sono solo lacrime

E non è proprio niente di speciale

Una per ogni passo fatto insieme

Una per tutte quelle notti svegli ad ascoltare

Canzoni d'amore

Quelle che fanno sempre stare male

Una per ogni piccola emozione, i tuoi vestiti in sette borse

Ed una in più perché

Ti voglio bene