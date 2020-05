FIMI, la classifica dei singoli più venduti in Italia

FIMI ha pubblicato la classifica dei singoli e album più venduti in Italia negli ultimi sette giorni. L’astro in ascesa Anna ha conquistato il gradino più alto del podio con il remix del brano “Bando” insieme a Madman e Gemitaiz mentre Marracash ha confermato la medaglia d’oro grazie al disco “Persona”, scopriamo insieme le chart complete.

Musica: i singoli più venduti in Italia

Il tricolore svetta su entrambi i gradini del podio della classifica FIMI. Ogni settimana la Federazione Industria Musicale Italiana pubblica le chart dei lavori più venduti nel Bel paese. Se nelle classifica dei singoli cinque delle prime dieci posizioni sono state conquistate da artisti italiani, per quanto riguarda gli album troviamo addirittura ben sette volti nazionali.

La classifica dei singoli più venduti si apre con la versione remix di “Bando” di Anna in collaborazione con Madman e Gemitaiz, al secondo posto “The Scotts” del duo omonimo formato da Travis Scott e Kid Cui, medaglia di bronzo per “Good Times” di Ghali.

Nelle posizioni successive troviamo “Fiori di Chernobyl” di Mr. Rain e “Auto blu” di Shiva & Eiffel 65, da segnalare anche un’ulteriore presenza di Travis Scott in decima posizione, questa volta come solista, con il brano “Sick Mode”. Al tredicesimo e diciottesimo posto rimangono stabili Mahmood con “Rapide” e “Boogieman” di Ghali e Salmo, subito dopo “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Top20 dei singoli più venduti in Italia dal 24 aprile al 30 aprile 2020:

“Bando (remix) di Anna, Madman & Gemitaiz “The Scotts” dei The Scotts “Good Times” di Ghali “Fiori di Chernobyl” di Mr. Rain “Auto Blu” di Shiva & Eiffel 65 “Roses (Imanbek Remix)” di Saint Jhn “Death Bed” di Powfu feat. Beabadoobee “Blinding Lights” di The Weekend “Le feste di Pablo” di Cara & Fede “Sicko Mode” di Travis Scott “Tusa” di Karol G & Nicki Minaj “Goosebumps” di Travis Scott feat. Kendrick Lamar “Rapide” di Mahmood “Toosie Slide” di Drake “Highest in the room” di Travis Scott feat Rosalia & Lil Baby “Chega” di Gaia “Dilemme (remix) di Los and the Yakuza, The Supreme & Mara Sattei “Boogieman” di Ghali festa. Salmo “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari “Blun7 a Swishland” di Tha Supreme

Musica: gli album più venduti in Italia

Passiamo ora alla classifica degli album che vede sul podio Marracash, Ghemon e Travis Scott, a seguire troviamo Ghali, Tha Supreme e la stella del pop Dua Lipa con il disco “Future Nostalgia”. Da segnalare anche la doppia presenza di Ultimo nella Top20 con “Colpa delle favole” e “Peter Pan” rispettivamente al nono e diciottesimo posto.

Ecco la Top20 degli album più venduti in Italia dal 24 aprile al 30 aprile 2020: