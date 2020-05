Anna, feat. Madman e Gemitaiz, prima in classifica con Bando Remix

L’inedita collaborazione tra Anna, Madman e Gemitaiz in Bando Remix raggiunge la prima posizione della classifica italiana. Una conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, della forza di “BANDO”, il brano che in pochi mesi ha già totalizzato oltre 22 milioni di riproduzioni e che sta viaggiando in giro per il mondo con importanti risultati e all’orizzonte nuove collaborazioni internazionali. Madman e Gemitaiz avevano fin da subito colto le potenzialità di Bando dimostrando ancora una volta un fiuto eccezionale nel riconoscere una hit e hanno lavorato ad un remix davvero incredibile. Anna, dal canto suo, è stata onorata di poter collaborare con due pietre miliari della scena rap italiana, una collaborazione di cui ovviamente va molto orgogliosa. Per questo nuovo progetto è salito a bordo anche uno dei più apprezzati e ricercati grafici italiani, Corrado Grilli che ha preso in mano l’idea originale della cover di Bando realizzata dalla stessa Anna (che studia grafica pubblicitaria) dandone una sua personale chiave di lettura.

Bando è ormai un successo consolidato nel nostro paese, stabile da più di due mesi ai vertici delle classifiche digitali e ufficiali (record in Italia per un artista così giovane per ben 3 settimane al n.1 della classifica Fimi-GFK dei singoli italiani), dopo aver totalizzato oltre 22 milioni di stream ha fatto capolino anche nelle playlist Spotify di gran parte del mondo. Per la precisione, il brano è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti (con un picco alla posizione n.2), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan. A queste si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove Bando è arrivata alla posizione n. 4. Ma non è tutto. Il brano è stato inserito in più di 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop.



A chiudere il cerchio anche le radio. Dopo l’Italia (dove il brano è arrivato nella Top30 nonostante il genere Trap noi sia così preponderante nelle playlist radiofoniche del nostro paese) Bando è in programmazione anche Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Svizzera ed è solo l’inizio. Tutto questo è il segno che “Bando” è riuscita a superare tutte le barriere di genere e legate alla lingua italiana. Classe 2003 con già oltre 341 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola. Una biografia che ha il suo punto fondamentale in Bando, brano nato lo scorso dicembre da un beat preso da YouTube e che in pochissimo tempo ha raggiunto risultati incredibili. Pubblicato ufficialmente su tutte le piattaforme digitali il 31 gennaio (pochi giorni dopo la firma con Virgin Records), Bando ha macinato giorno dopo giorno record su record ottenendo in meno di 2 mesi il disco d’oro e arrivando a superare quota 19 milioni di stream su Spotify e oltre 2 milioni e mezzo di ascoltatori al mese sulla stessa piattaforma. Ma non è tutto: Bando è arrivata in vetta anche alla classifica di Apple Music e Shazam oltre ovviamente a quella ufficiale FIMI-GFK dove è rimasta in vetta per 3 settimane consecutive.