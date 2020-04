Proseguono i concerti via social per allietare le giornate di quarantena: tutti gli artisti in programma per il 6 aprile

Lunedì 6 aprile, l’inizio di un’altra settimana di quarantena per gli italiani. L’emergenza Coronavirus ci obbliga a restare nella sicurezza delle nostre case, ma i modi d’intrattenersi sono tanti e fantasiosi. Dopo esser stata protagonista dei flash mob e sui balconi dei palazzi, la musica torna a farsi sentire anche tramite le performance in live streaming sui social. Grazie alle dirette di Facebook e Instagram molti cantanti e musicisti hanno aderito al progetto #iosuonodacasa, un hashtag sotto il quale vengono raccolte le tante iniziative spontanee nate dagli artisti di tutta Italia.

Un modo per riunirsi grazie alla forza della musica, seppur dietro a uno schermo, in attesa di poter tornare tutti insieme a gioire sotto un palco davanti al proprio artista preferito. L’altro fondamentale obiettivo di #iosuonodacasa è raccogliere fondi per far fronte all’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia di Covid-19. L’iniziativa social mira a sollecitare e raccogliere le donazioni degli “spettatori” attraverso il numero solidale 45527. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare, mentre da rete fissa è possibile donare 5 o 10 euro. I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus Covid-19 all'ospedale Niguarda di Milano.

Nelle ultime settimane sono stati tanti gli artisti che si sono esibiti coi propri concerti casalinghi sui social sotto l’hashtag #iosuonodacasa: Gianna Nannini, Alex Britti, i Modà, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Pierdavide Carone, Levante, Dardust, Francesco Renga, Noemi, Elisa, Tommaso Paradiso e tanti altri. Ogni giorno il calendario dei concerti in live streaming viene aggiornato con nuovi appuntamenti e partecipazioni. Il settore dello spettacolo ha risentito gravemente dello stop attività imposto dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma la musica non si è fermata.

I concerti via social di lunedì 6 aprile 2020: tutti gli artisti in diretta streaming

Continuano le settimane di musica in quarantena sotto l’hashtag #iosuonodacasa. Lunedì 6 aprile le dirette streaming inizieranno dal pomeriggio, alle ore 15:30, con la performance di Erica su Facebook e Instagram. Dopo di lei, il programma continua con l’appuntamento fisso con Osvaldo Di Dio (ore 16:30). Alle 17:00 torna protagonista Jo Squillo con il suo streaming “Jo in the house”. Ad orario aperitivo (ore 19:00) si potrà ascoltare la musica di Andrea Pimpini, mentre a chiudere la giornata ci penserà Dj Claudio Ciccone Bros.

Di seguito il programma completo di #iosuonodacasa per lunedì 6 aprile 2020, con artisti, orari e indicazioni sulle piattaforme social dove poterli ascoltare in diretta: