Ogni giorno artisti in diretta streaming sui social per #iosuonodacasa: le performance di martedì 7 aprile

È passato un mese dall’inizio del progetto #iosuonodacasa, un’iniziativa che in queste ultime quattro settimane ha voluto raccogliere e dare una maggiore visibilità alle performance di tutti gli artisti che hanno voluto aderire. Musica dai salotti di casa, suonata dal vivo e trasmessa via social per restare uniti e condividere un momento di svago in questi giorni di quarantena per contrastare la diffusione del Coronavirus.

L’hashtag #iosuonodacasa è stato lanciato da Vasco Brondi, conosciuto ai più per il suo progetto Le Luci Della Centrale Elettrica, e poi ripreso da quattordici magazine e testate musicali (Rockol, All Music Italia, Frequenza Italiana, Musica dal Palco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine, Bellacanzone, Fourzine, Il Mohicano, Rocknation, Spettacolo.eu, Spettacolonews.com) per dare la massima visibilità ai musicisti, conosciuti o emergenti senza distinzioni. Oltre a intrattenere gli “spettatori”, l’obiettivo dell’iniziativa #iosuonodacasa è raccogliere fondi sollecitando donazioni via sms o via telefono fisso al numero solidale 45527, concesso in uso dall'Associazione Nazionale Italiana Cantanti. Le donazioni sono destinate ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (Covid-19) dell'ospedale Niguarda di Milano. È possibile dare il proprio fondamentale contributo tramite sms, chiamata o bonifico. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare al numero 45527. Da rete fissa, sempre allo stesso numero solidale, è possibile donare 5 o 10 euro. Per chi invece vuole contribuire a questa importante causa attraverso bonifico bancario (Banca Fideuram), queste le coordinate bancarie: IBAN IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini, con causale Terapia Intensiva Ospedale Niguarda.

In attesa di poter assistere di nuovo ai concerti dal vivo da sotto palco, possiamo goderci le performance di moltissimi artisti in diretta streaming su Facebook o Instagram e dare il nostro contributo pagando il prezzo di un simbolico “biglietto virtuale” per aiutare chi è in difficoltà di fronte a questa pandemia globale.

I concerti di #iosuonodacasa, martedì 7 aprile: tutti gli artisti in programma

Sono davvero moltissimi gli artisti, sia famosi che emergenti, che hanno preso parte all’iniziativa #iosuonodacasa. In un solo mese sono entrati in calendario oltre 300 concerti, tra cui le esibizioni di alcuni big come Piero Pelù, Francesco Renga, Marco Masini, i Modà, Elisa, Tommaso Paradiso, Gianna Nannini e tanti altri. Martedì 7 aprile continuano le dirette in live streaming su Facebook e Instagram con tre performance in programma. Dalle ore 17:00 si potrà assistere alla diretta di Jo Squillo, “Jo in the house”, seguita alle 17:30 dal live di Camille Cabaltera e alle ore 22:00 dall’esibizione di DJ Claudio Ciccone Bros. Ecco tutte le info e gli orari: