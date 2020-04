Mentre l’Italia resta chiusa in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, sul web continuano i concerti in diretta streaming via social. L’iniziativa #iosuonodacasa ha raccolto le adesioni di tantissimi artisti, famosi e non, che hanno fatto risuonare la propria musica nella sicurezza delle mura di casa. Il pubblico che li segue in live streaming, da dietro lo schermo del cellulare, del tablet o del pc, è invitato a dare il proprio piccolo ma fondamentale contributo nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti ha concesso in uso al progetto #iosuonodacasa il numero solidale 45527 per la raccolta delle donazioni. Tutti coloro che assisteranno a un concerto dell’iniziativa sono sollecitati a dare il proprio contributo inviando un sms del valore di 2 euro al 45527. Per chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre allo stesso numero solidale, sarà possibile donare 5 o 10 euro. Se si vuole contribuire alla causa con un bonifico bancario (Banca Fideuram), queste le coordinate bancarie: IBAN IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini, con causale Terapia Intensiva Ospedale Niguarda.

Con il simbolico pagamento di un “biglietto virtuale” tutti possono fare la loro parte per combattere questo nemico invisibile colpevole di un’emergenza sanitaria mondiale. Le donazioni raccolte dall’iniziativa #iosuonodacasa sono destinate ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (Covid-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

#iosuonodacasa, i concerti di mercoledì 8 aprile: artisti, orari e tutte le info

Tra i concerti promossi sotto l’hashtag #iosuonodacasa, in programma per mercoledì 8 aprile, troviamo il dj set di Jo Squillo “Jo in the house” alle ore 17:00, il live format di Francesco Renga “Aperitivo con gli occhiali” alle ore 18:30, l’esibizione dei Modà alle ore 20:00, lo streaming di Nek alle ore 21:00 e altri appuntamenti con protagonista la musica. Tutti questi artisti si sono esibiti più volte con dirette sui loro profili Instagram e hanno contribuito a sensibilizzare il pubblico nei confronti dell’emergenza Coronavirus, tra raccolte fondi e ripetuti inviti a restare in casa. Tra le esibizioni di oggi su Facebook anche l’appuntamento fisso con Osvaldo Di Dio alle ore 16:30, il live streaming di Andrea Pimpini alle 19:00 e la diretta serale di DJ Claudio Ciccone Bros alle ore 22. Ecco il calendario di #iosuonodacasa con le esibizioni in programma per mercoledì 8 aprile: