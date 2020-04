A un mese dall’inizio della quarantena, attivata in tutta Italia per contrastare la diffusione del Coronavirus, l’arte e lo spettacolo dal vivo continuano a vivere sul web e in formato digitale. Grazie ai social, e in particolare agli strumenti di diretta disponibili su Facebook e Instagram, gli artisti hanno portato al pubblico la propria musica organizzando dei piccoli concerti casalinghi in live streaming. Sotto l’hashtag #iosuonodacasa si possono trovare gli appuntamenti live suddivisi giorno per giorno, un calendario di concerti virtuali per superare insieme questo momento buio e tornare presto uniti sotto palco.

L’iniziativa #iosuonodacasa porta avanti anche un importante obiettivo: aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (Covid-19) dell'ospedale Niguarda di Milano. Ogni “spettatore” dei concerti promossi dal progetto è invitato a fare una donazione, corrispondente al simbolico “biglietto virtuale” per assistere al live. Attraverso il numero solidale 45527, concesso in uso dall’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, è possibile dare il proprio contributo inviando un sms, la donazione ha il valore di 2 euro. Per chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre attraverso il numero solidale al 45527, sarà possibile donare 5 o 10 euro. Se si vuole contribuire alla causa con un bonifico bancario (Banca Fideuram), queste le coordinate bancarie: IBAN IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini, con causale Terapia Intensiva Ospedale Niguarda.

I concerti via social di #iosuonodacasa: giovedì 9 aprile anche un ospite internazionale

Sono stati oltre trecento i concerti messi in calendario in poco più di un mese dalla nascita dell’iniziativa #iosuonodacasa. Artisti italiani famosi ed emergenti hanno preso parte al progetto, invitando il proprio pubblico a restare in casa e a fare piccole, ma fondamentali, donazioni per aiutare chi si trova in difficoltà durante questa emergenza sanitaria. Tra i concerti in programma nella giornata di giovedì 9 aprile c’è anche il live streaming di un artista internazionale: Steve Wynn dei Dream Syndicate. Il frontman della band californiana presenterà, in anteprima per Rockol, il nuovo album “The Universe Inside”. L’uscita ufficiale del disco dei Dream Syndicate è fissata per il giorno seguente, venerdì 10 aprile. «In questo disco succedono cose meravigliose frutto dell'improvvisazione e del “buona la prima”», racconta Steve Wynn, che giovedì 9 aprile alle ore 18:30 rivisiterà in chiave acustica il repertorio della band, direttamente dalla sua casa di New York. Tra le dichiarazioni rilasciate a Rockol, il cantante si focalizza su quanto gli manca andare in tour: «È difficile sapere quando sarò in grado di farlo di nuovo. Mi mancano non solo il viaggio e l'avventura e la possibilità di suonare sul palco tutte le sere, ma anche la connessione con i fan, condividendo un'esperienza musicale in tempo reale insieme. Questi spettacoli dal vivo sui social media sono un buon modo per colmare il divario fino a quando non saremo tutti insieme». Ecco il calendario aggiornato di #iosuonodacasa per giovedì 9 aprile: