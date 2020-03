Modà, il tour rinviato ad autunno causa coronavirus

Scelta drastica per i Modà, che di concerto con Friends & Partners (l’agenzia che organizza il tour) hanno deciso di rinviare tutto la leg primaverile del loro “Testa o croce Tour” al prossimo autunno per i noti problemi legati alla diffusione del coronavirus. Il ciclo di concerti si sarebbe dovuto aprire venerdì 6 marzo a Catania e invece tutte le date saranno spalmate tra i mesi di ottobre e dicembre prossimi. Due le eccezioni: il concerto previsto per martedì 24 marzo all’RDS Stadium di Genova è stato rinviato a data da destinarsi, mentre resta in calendario l’evento speciale del 2 maggio all’Arena di Verona, che diventa di fatto un prologo del tour che verrà. Di seguito il nuovo calendario del “Testa o croce Tour”:

Sabato 2 maggio – Verona, Arena

Venerdì 2 ottobre – Catania, PalaCatania

Sabato 3 ottobre – Catania, PalaCatania

Martedì 6 ottobre – Reggio Calabia, PalaCalafiore

Venerdì 9 ottobre – Bari, PalaFlorio

Sabato 10 ottobre – Bari, PalaFlorio

Martedì 13 ottobre – Eboli (SA), PalaSele

Sabato 12 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 18 dicembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 19 dicembre – Milano, Mediolanum Forum

Biglietti e rimborsi

I biglietti già acquistati per le date rinviate rimangono validi per quelle nuove, ma da lunedì 2 marzo sono aperte sul circuito Ticketone le nuove prevendite, con prezzi che partono da 35 euro. Utilizzando la piattaforma Fansale di Ticketone è possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati ed è possibile effettuare il cambio nominativo per tutti i concerti rinviati, tranne per quello di Reggio Calabria. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. È possibile chiedere il rimborso per il solo concerto previsto il 24 marzo all’RDS Stadium di Genova, che è stato rinviato a data da destinarsi. Tre le modalità in questo caso. Ci si può rivolgere ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 27 marzo. Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticketone o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it, sempre entro e non oltre il 27 marzo. Per i biglietti acquistati online sul sito Ticketone o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di nuovo entro e non oltre il 27 marzo (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: Ticketone S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Il ritorno dei Modà

I Modà sono tornati in pista nel 2019 con l’uscita dell’album “Testa o croce”, che segnava il loro ritorno dopo quattro anni dall’ultimo disco e due dalla scelta ufficiale di prendersi una pausa. Si tratta del loro settimo album in studio e le canzoni sono nate dagli incontri avuti da Kekko Silvestre con persone qualunque, con cui instaurava un dialogo volto a conoscere il loro passato. Da queste storie ha tratto ispirazione per la scrittura dei singoli brani dell'album. Tre i singoli estratti: “Quel sorriso in volto”, uscito il 21 giugno scorso, “Quelli come me” del 30 agosto e “Puoi leggerlo solo di sera” del 7 novembre.