Coronavirus in Italia, tutti i concerti annullati

Le ordinanze emesse nelle regioni colpite dal coronavirus vanno ovviamente a incidere sui tour di molti artisti in questo momento in giro per l’Italia. Tra date annullate e rinvii, soprattutto tra Milano e il resto del Nord Italia sono diversi gli appuntamenti saltati.

Milano in quarantena, saltano Pinguini, Pfm e Negrita

La città di Milano, da sempre fulcro dell’attività live in Italia, è la più colpita dai provvedimenti e, al suo interno, il Teatro dal Verme è la struttura che vede saltare il maggior numero di concerti, visto che, per effetto delle restrizioni alle manifestazioni in luoghi pubblici fino all’1 marzo, sono tre i live a finire in cantina: si tratta del concerto di Angelo Branduardi in programma originariamente lunedì 24 febbraio, di quello della Pfm di martedì 25 e di quello dei Negrita di venerdì 28. Quest’ultimo al momento non è stato rischedulato, mentre per gli altri due sono già state fissate nuove date: Branduardi tornerà ad esibirsi il 19 maggio, la Premiata Forneria Marconi il 25 maggio. Per entrambi i concerti saranno validi i biglietti già acquistati, altrimenti si potrà chiedere il rimborso entro il 29 febbraio. La Pfm, tra l’altro, vede rinviati altri due concerti in programma questa settimana: quello di Brescia (dal 24 febbraio al 22 maggio) e quello di Padova (dal 27 febbraio al 24 maggio). I Negrita, invece, oltre alla data di Milano rinviano anche quella di Bologna (26 febbraio) e Verona (2 marzo). Salta anche l’atteso primo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Mediolanum Forum, in programma il 29 febbraio: resta in piedi la seconda data, quella del 19 marzo. Restando in Lombardia, annullato anche il concerto del 28 febbraio di Roberto Vecchioni al Teatro Galleria di Legnano e i due appuntamenti con Vinicio Capossela al Teatro Bibiena di Mantova (28 e 29 febbraio) mentre non ci sono invece notizie al momento riguardanti un’eventuale cancellazione della data zero del tour di Brunori Sas, prevista per il 29 febbraio al palasport di Vigevano.

Niente data finale per Venditti

La scure della chiusura dei locali colpisce anche il Veneto mietendo come “vittima” illustre Antonello Venditti. L’artista romano avrebbe dovuto chiudere il suo infinito tour “Sotto il segno dei pesci” con un concerto al PalaInvent di Jesolo sabato 29 febbraio ma niente da fare. Più fortunata Loredana Bertè: il suo “Libertè Tour” sarebbe dovuto partire venerdì 28 febbraio dal PalaBassano di Bassano del Grappa, ma giusto qualche giorno fa la data era stata posticipata all’8 aprile per problemi tecnico-logistici.

Si ferma anche Morgan

Anche l’Emilia Romagna e soprattutto il suo capoluogo, Bologna, è costretta a chiudere bottega per una settimana. In città si ferma uno dei club storici ovvero l’Estragon: niente live per Tycho e Ketama126. Fuori Bologna, già certo lo stop del Teatro Socjale di Piangipane (RA), che porta al rinvio dei live di Morgan (in programma il 27 febbraio) e di Giovanni Truppi (28 febbraio). Si attendono disposizioni invece dal Covo Club, dove sabato 29 febbraio sarebbe in programma il concerto degli Ash.