I 25 anni di carriera meritano festeggiamenti indimenticabili e così i Negrita hanno deciso di tornare nuovamente in tour. Dopo aver concluso da pochissimo “LA TEATRALE PLUS”, il gruppo ha già annunciato una nuova tranche di concerti con un nuovo spettacolo. Questa volta i Negrita saliranno sul palco per festeggiare anche i 20 anni del disco “Reset”, per questo il tour si chiamerà “LA TEATRALE + RESET CELEBRATION”. In un messaggio sui social, i tre componenti del gruppo hanno annunciato così le nuove date: «Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per ripartire per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera».

Negrita in concerto, le date del “LA TEATRALE + RESET CELEBRATION”

Ormai da un anno in tour, i Negrita torneranno a calcare i palcoscenici dei teatri dal 21 gennaio fino al 2 marzo. Queste le 21 date finora confermate del tour “LA TEATRALE + RESET CELEBRATION”:

21 gennaio, Mantova, Teatro Sociale

24 gennaio, Lugano, Palacongressi

25 gennaio, Brescia, Teatro Display

27 gennaio, Ancona, Teatro Delle Muse

29 gennaio, Lecce, Teatro Apollo

30 gennaio, Rende (Cosenza), Teatro Garden

01 febbraio, Roma, Auditorium Conciliazione

07 febbraio, Cesena, Nuovo Teatro Carisport

08 febbraio, Torino, Teatro Colosseo

11 febbraio, Bergamo, Teatro Creberg

14 febbraio, Montebelluna (Treviso), Palamazzalovo

15 febbraio, Varese, Teatro Open Job

19 febbraio, Udine, Teatro G. Da Udine

20 febbraio, Parma, Teatro Regio

21 febbraio, Milano, Teatro Dal Verme

23 febbraio, La Spezia, Teatro Civico

25 febbraio, Pescara, Teatro Massimo

26 febbraio, Bologna, Auditorium Manzoni

28 febbraio, Milano, Teatro Dal Verme

29 febbraio, Montecatini (Pistoia), Teatro Verdi

02 marzo, Verona, Teatro Filarmonico

Le prevendite sono disponibili dal 9 ottobre.

“Così è la vita”, arriva la versione integrale della colonna sonora

I festeggiamenti però non si limitano ai live. I Negrita infatti hanno annunciato la pubblicazione della versione integrale della colonna sonora del film “Così è la vita” di Aldo, Giovanni e Giacomo. L’11 ottobre sarà disponibile in due versioni: 2 CD Digipack e nella versione Box Super Deluxe. Si tratta di una pubblicazione inedita, mai uscita fino ad ora. Questa la tracklist:

Slide Intro Pulp Crocodile Hollywood Sofa Heaven # Giò Song Tensione 3 Volante 182 Tanuzzo Hamburger Mama Elicopter Hollywood (Instrumental) I’m Your man Il crotalo e il pavone

Il Box Super Deluxe rientra a far parte dei festeggiamenti per i 20 anni di “Reset”, infatti comprende 4 CD con alcune rarità e versioni alternative del singolo “Mama Mae”: