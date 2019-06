Dopo la prima trionfale tranche primaverile, che li ha visti protagonisti in alcuni dei teatri più prestigiosi d'Italia, i Negrita ripartono con le celebrazioni del loro venticinquesimo anniversario con La Teatrale Plus , naturale evoluzione della precedente La Teatrale

Nella cornice di alcuni dei teatri all'aperto più suggestivi della penisola, questa volta la band alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime i Negrita aprono un altro capitolo delle celebrazioni dei primi 25 anni di carriera e ribattezzato La Teatrale Plus.

"Siete pronti a celebrare ancora un po' insieme a noi il nostro anniversario? Al chiuso siamo stati benissimo, ma ora abbiamo voglia di vedere il cielo e farvi sentire qualche brano che non suoniamo da un po'. La fiesta continua!".

Insomma, per un sipario che si chiude, un altro è già pronto per aprirsi, con un occhio al proprio passato e la mente sempre puntata sul futuro perché, come diceva Vincenzo Cerami, in un'epoca massacrata dalla virtualità delle immagini, il teatro resta ancora la forma d'arte più moderna che esista, capace di dare emozioni nuove e inedite rispetto al passato. Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni.

"Non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l'anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l'autunno vogliamo tenervi ancora un po' sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!"

Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei Negrita, con l'aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà per tutto il corso dell'anno.

Di seguito le date annunciate a oggi:

5 luglio Piazza Cattedrale, Asti

8 luglio Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze

9 luglio Teatro Romano di Ostia Antica, Roma

11 luglio Arena Teatro Sociale, Como

12 luglio Castello, Vigevano (Pv)

16 luglio Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro

17 luglio Piazza Vittorio Emanuele II, Varallo (Vc)

19 luglio Piazza del Comune, Cremona

20 luglio Piazza Matteotti, Sarzana (Sp)

21 luglio Teatro Romano, Verona

3 agosto Arena Plautina, Sarsina

4 agosto Arena Live, Chioggia (VE)

6 agosto Teatro della Laguna, Orbetello

8 agosto Teatro di Verdura, Palermo

9 agosto Scalinata della Cattedrale, Noto

11 agosto Piazza Papa Giovanni XXIII, Francavilla Fontana

13 agosto Castello Pasquini, Castiglioncello Festival, Castiglioncello (Li)

16 agosto Grandi eventi 2019, Riola Sardo (Or)

17 agosto Arena Fenicia Festival, S. Antioco (Ci)