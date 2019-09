Negrita, che festa con RESET 20th Anniversary

Alla fine degli anni novanta, il vuoto lasciato dalle sonorità provenienti da Seattle fu in qualche modo colmato dall’energia che usciva dalle casse dei club londinesi, sui cui palchi si esibivano dj e formazioni che ora smuovevano gli animi grazie a campionatori e grooves. Artisti come Prodigy, Chemical Brothers e Fat Boy Slim, ma anche Radiohead, che da lì a breve sarebbero divenuti il nuovo modello da seguire. Era l’inizio di qualcosa di nuovo e i Negrita non potevano rimanere indifferenti a quella ventata di freschezza.



Archiviato il successo di XXX, alla band venne naturale provare ad inserire nuovi colori ai propri suoni e al proprio modo di comporre. Forte di uno studio di registrazione personale, l'Hollywood Garage, i Negrita si sentirono finalmente liberi di prendersi il tempo necessario per sperimentare, mettendo di fatto un punto su quello che erano stati fino a quel momento e dando vita ad un vero e proprio nuovo capitolo della loro storia, umana e musicale. Un vero e proprio Reset, parola mutuata proprio dal linguaggio elettronico e che in quegli anni iniziava a diventare di uso comune.



Nato e cresciuto ad Arezzo, Reset fu anche il risultato delle esperienze vissute lontano da casa, un album che frugava fra i particolari del loro intimo universo, ma che allo stesso tempo era sensibile ai suoni e alle inquietudini di un pianeta che si preparava ad affrontare un nuovo millennio. La cosa che ancora stupisce di più del disco, a vent'anni dall'uscita, è proprio la freschezza compositiva e l'assoluto senso di libertà che si respira dalla prima all'ultima traccia: il vero segreto per trasformare una manciata di canzoni in un classico del rock. In contemporanea con la composizione del disco, vera e propria ciliegina sulla torta, arrivò la richiesta degli amici Aldo Giovanni e Giacomo per la realizzazione della colonna sonora del loro secondo lungometraggio, Così è la vita. Sulla scia di una tradizione che aveva visto i più grandi artisti della storia del rock cimentarsi con tematiche legate al cinema, i Negrita, copione alla mano, tra una take di Mama Maè e una di Hollywood composero una serie di tracce strumentali che divennero il valore aggiunto di uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre e che oggi, finalmente, trovano la loro degna collocazione.

La versione 2CD è composta da:

• CD1 è dedicato all'album originale e contiene esclusivamente le canzoni che sono diventate delle hit come Mama Maè e In ogni Atomo

• CD2 è la colonna sonora del Film Così è la Vita di Aldo, Giovanni e Giacomo che viene pubblicata per la prima volta in assoluto

La versione in Vinile Rosso 180g contiene l’album originale remixato e rimasterizzato

La versione Box Super Deluxe in Tiratura Limitata Numerata è composta da:

• 1 Lp colorato rosso 180g rimasterizzato dell’album Reset

• 7 pollici di Mama Maè e In Ogni Atomo

• Poster della band