Antonello Venditti in concerto a Livorno: info e scaletta

I 40 anni “Sotto il segno dei pesci” li ha festeggiati quasi due anni, ma che importa se la risposta del pubblico è stata una serie di sold out da fare paura? E allora Antonello Venditti va avanti con il suo “Sotto il segno dei pesci, the anniversary tour” anche in questo inizio 2020 e approda al Modigliani Forum, dove porterà i suoi grandi successi sabato 15 febbraio. Un ritorno sulle coste del Tirreno per l’artista romano, che la scorsa estate si era già esibito non lontano da Livorno, al Castello Pasquini di Castiglioncello. Biglietti ancora disponibili, anche se non in tutti i settori (sono sold out I e II anello numerato a visibilità limitata), sul circuito Ticketone con questi prezzi: III anello non numerato 35 euro, III anello centrale numerato e II anello categoria 3 42 euro, II anello categoria 2 48 euro, II anello categoria 1 e I anello categoria 2 53 euro, II anello centrale numerato e I anello categoria 1 57 euro, I anello centrale numerato e Platea categoria 3 62 euro, Platea categoria 2 65 euro, Platea categoria 1 70 euro. Il concerto inizierà alle ore 21.

Il tour infinito per festeggiare “Sotto il segno dei pesci”

Rush finale per il lunghissimo tour, iniziato a fine 2018, con il quale Venditti ha deciso di festeggiare i 40 anni di uno dei suoi più grandi successi, “Sotto il segno dei pesci”, uscito nel 1978. Dopo la data dello scorso 30 novembre a Milano, il 2020 manderà in archivio le celebrazioni con ancora tre date: dopo quella di Livorno, l’ultimo appuntamento è fissato per il 29 febbraio al PalaInvent di Jesolo (VE) per poi chiudere in grande stile a Londra, all’Eventim Apollo, l’8 marzo. I biglietti per tutte le date sono in vendita sul circuito Ticketone.

La probabile scaletta

Il tour che Antonello Venditti sta portando avanti ormai da più di un anno celebra i quarant’anni dall’uscita del suo disco di maggior successo, “Sotto il segno dei pesci”. L’album racchiude tutti i temi a lui cari e tuttora di grande attualità: la politica e i suoi riflessi sulle persone, la comunicazione, il viaggio dentro e fuori di metafora, la droga, la tenerezza per Sara e l’amicizia con De Gregori. Così come nei precedenti live di questa tournée celebrativa, durante il concerto a Livorno Venditti presenterà al pubblico i suoi più grandi successi in oltre due ore di spettacolo, riservando la parte centrale del live all’esecuzione per intero di “Sotto il segno dei pesci”. Per l’occasione, ad accompagnarlo sul palco ci saranno i musicisti che hanno registrato con lui il disco, lo storico gruppo Stradaperta. Nei concerti il cantautore romano riproporrà per intero le canzoni comprese in quello storico album, ma ovviamente anche tutti gli altri grandi successi della sua lunga carriera. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto dello scorso 30 novembre al Mediolanum Forum di Milano: