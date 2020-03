Anche Eric Clapton si è visto costretto a rinviare interamente il suo tour europeo, il cui inizio era previsto a maggio 2020 per poi far tappa in Italia per due date a Milano e Bologna durante il mese di giugno. A causa dell’emergenza sanitaria mondiale legata al Coronavirus Covid-19, la tournée è stata posticipata alla primavera del 2021. Dovremo aspettare più di un anno per poter vedere ed ascoltare dal vivo una delle più grandi leggende del blues.

Le nuove date italiane del 2021 a Milano e Bologna

Restano confermate in Italia entrambe le date precedentemente fissate a Milano e Bologna, ma i fan dovranno aspettare maggio 2021 per poter assistere ai concerti di Slowhand. I concerti, inizialmente in programma per giugno 2020, sono stati rinviati di oltre un anno a causa dell’emergenza Covid-19: le nuove date andranno in scena il 26 maggio 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 28 maggio 2021 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti. Questo il messaggio condiviso dalla Eric Clapton Touring: “A seguito del suggerimento delle agenzie sanitarie internazionali e delle istruzioni dei governi locali purtroppo non abbiamo alternativa ad annunciare che il tour europeo di Eric Clapton, programmato per maggio/giugno 2020, dovrà essere riprogrammato per la primavera del 2021. La salute e la sicurezza della nostra band, della crew e dei fans è la nostra prima priorità. Non vediamo l’ora di vedervi nella primavera del 2021!”.

I concerti posticipati a causa Coronavirus

Si allunga la lista dei numerosi concerti rinviati in osservanza delle nuove misure di contenimento del Coronavirus. Tra gli show posticipati negli ultimi giorni, oltre al tour europeo di Eric Clapton, troviamo anche i live di Harry Styles: le tappe italiane del tour a Torino e Bologna, inizialmente previste rispettivamente il 15 e 16 maggio 2020, sono state spostate al 12 e 13 febbraio 2021. Francesco De Gregori ha dovuto ulteriormente rinviare la sua tournée ai mesi di novembre e dicembre 2020. Elodie ha posticipato i concerti del 16 e 18 aprile al 30 settembre (Santeria Toscana 31 – Milano) e al 3 ottobre 2020 (Teatro Centrale – Roma). Anche l’unica data italiana di Dua Lipa, inizialmente in programma il 30 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano), è stata rinviata al 10 febbraio 2021. Il tour dei Subsonica legato a “Microchip Temporale” è slittato ad ottobre. Il “Playlist World Tour 2020” di Salmo andrà in scena in autunno, da inizio ottobre a fine novembre, tra i palchi degli Stati Uniti e di numerose città europee. Sospeso anche l’european tour di Nick Cave & The Bad Seeds, le cui nuove date verranno annunciate quanto prima. La lista, purtroppo, si allunga di giorno in giorno, e gli amanti della musica non vedono l’ora di poter tornare ad ascoltare i propri idoli sotto palco.