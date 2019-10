Eric Clapton in concerto a Milano e Bologna: tutte le info

Eric Clapton ha annunciato a sorpresa il tour europeo 2020, che nel mese di giugno del prossimo anno lo porterà in Italia per due imperdibili date. I concerti in calendario nel nostro Paese si terranno il 6 giugno al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l’8 giugno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Per i tantissimi fan di Slowhand, ecco tutte le info sulle date italiane e dove acquistare i biglietti per non perdersi gli show.

“Summer 2020 European Tour”, Eric Clapton fa tappa a Milano e Bologna: info e biglietti

Nel 2020 Eric Clapton tornerà ad incantare il pubblico con la sua chitarra: la leggenda del blues ha annunciato quindici nuovi show che lo porteranno sui palchi di dodici città europee per poi concludere la tournée con tre date in Russia. I concerti prenderanno il via il 29 maggio da Praga, per poi far tappa in tutto il Vecchio Continente nel mese di giugno. Eric Clapton tornerà anche in Italia per due live: gli appuntamenti da segnare in calendario sono il 6 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l’8 giugno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I biglietti per assistere a questi imperdibili spettacoli saranno disponibili in pre-sale esclusiva per tutti gli iscritti a Virgin Radio, radio ufficiale dell’evento, sul sito virginradio.it a partire dalle ore 10:00 di lunedì 7 ottobre fino alle ore 23:59 di martedì 8 ottobre. Le prevendite generali saranno aperte su circuito TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 9 ottobre. Durante gli show del 2020, Eric Clapton sarà accompagnato sul palco da una superba band di musicisti: Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiere), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra), Sharon White e Katie Kissoon (cori).

La possibile scaletta dei concerti

Non possiamo ancora sapere che scaletta deciderà di seguire Eric Clapton per il suo tour europeo del 2020, ma per prepararvi con largo anticipo riportiamo qui di seguito le canzoni portate in scena da Slowhand durante i concerti del tour 2019. Il celeberrimo chitarrista ha suonato live canzoni come “Tears in heaven”, “Pretending”, “Circus”, “Layla”, “Nodoby knows you when you’re down and out” (Jimmy Cox), “Before you accuse me” (Bo Diddley) e tantissime altre. Come linea guida ed esempio, riportiamo la scaletta seguita da Clapton durante il concerto dello scorso 14 settembre a Phoenix. Ricordiamo che le canzoni presentate durante il tour 2020 subiranno quasi sicuramente delle modifiche.