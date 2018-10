Eric Clapton torna sul palco: tre concerti a Londra

Eric Clapton ha annunciato i dettagli di tre sensazionali date presso l'iconica Royal Albert Hall di Londra. Saranno gli unici spettacoli del 2019 nel Regno Unito. Dopo i recenti spettacoli al Madison Square Garden di New York e di headliner dell'estate britannica nel Summer Time all'Hyde Park di Londra, Clapton sarà accompagnato dai membri della band Chris Stainton, Nathan East, Doyle Bramhall e Sonny Emory. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 26 ottobre. Questo il calendario degli spettacoli:

Lunedì 13 maggio 2019 - LONDRA Royal Albert Hall

Mercoledì 15 maggio 2019 - LONDRA Royal Albert Hall

Giovedì 16 maggio 2019 - LONDRA Royal Albert Hall

L'album natalizio e la sua sordità

Clapton ha recentemente pubblicato il suo album festivo "Merry Xmas" - con il brano "Jingle Bells"dedicato ad Avicii . Il DJ è stato trovato morto per un apparente suicidio in aprile .Lo stesso chitarrista e cantautore ha parlato del suo nuovo progetto: «Avevo in testa che queste canzoni delle vacanze potessero essere fatte con una leggera sfumatura blues, e ho iniziato a capire come suonare le battute blues tra le voci. L'ho capito e uno dei brani più identificabili dell'album, quello che è diventato lo stile fondamentale, è “Have Yourself a Merry Little Christmas”». Recentemente lo stesso Clapton ha rivelato di essere "sordo" ma questo non ha fermato la sua voglia di live. Queste le sue parole in merito: «L'unica cosa di cui mi occupo ora è godermi i miei settanta anni e poter sempre più esperto. La sola cosa che mi preoccupa in questo momento è che sto diventando sordo per l'acufene e che le mie mani funzionano a malapena. Intendiamoci, spero che la gente venga a vedermi, ma che venga a vedere me anziché togliersi una curiosità, perché so che alcuni vengono per questo motivo, essendo incredibile anche per me stesso che io sia ancora qui».

Il rapporto di Eric Clapton con la Royal Albert Hall

Eric Clapton si è esibito alla Royal Albert Hall di Londra molto più di ogni altro con 208 spettacoli dal dicembre 1964 al maggio 2017. Nell'ottobre 2014, il chitarrista ha tenuto 7 spettacoli per celebrare il suo settantesimo compleanno, così come il cinquantesimo anniversario della sua prima apparizione su quel palcoscenico. Tra il 1987 e il 1996, Clapton ha collezionato una serie di concerti e ha raggiunto il picco con 24 spettacoli nel febbraio / marzo 1991 con quattro diverse formazioni, tra cui un'orchestra completa. Ha onorato per la prima volta il palco della Royal Albert Hall il 7 dicembre 1964, quando era membro dei The Yardbirds. I concerti del 26 novembre 1968, quelli dell’"addio" dei Cream, sono invece entrati nella leggenda. Trentasette anni dopo, nel 2005, Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce si riunirono sullo stesso palco per 4 concerti speciali che furono documentati in "Cream: Royal Albert Hall London 2, 3, 5, 6 maggio , 2005 ".