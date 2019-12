Harry Styles, le migliori canzoni

Le migliori canzoni di Harry Styles da “Adore you” a “Sign of the Times”

Tra gli album più attesi del 2019 c’è “Fine Line”, secondo progetto discografico da solista di Harry Styles. Dopo lo splendido debutto del 2017, l’ex membro degli One Direction è pronto per la prova della maturità e della conferma. Dopo aver dato gli ultimi ritocchi ad agosto, il cantante inglese ha sfornato ben tre singoli per dare un assaggio del sound di “Fine Line”. L’album è il successore di “Harry Styles”, il disco che ha dato inizio alla sua carriera da solista e definito come un mix di suoni soft rock, rock, britpop e pop . Le recensioni generalmente positive dalla critica musicale e il grande successo commerciale aumentano ulteriormente le aspettative per “Fine Line”. L’album di debutto è stato infatti certificato platino negli Stati Uniti, Australia, Canada, Polonia e Messico e oro in nove paesi, incluso il Regno Unito. Nella sua brevissima carriera da solista, Harry Styles ha comunque messo a segno delle hit importanti, canzoni che faranno sempre parte della sua storia musicale. Ecco le migliori:

Adore you

Lights Up

Two Ghosts

Kiwi

Sign of the Times

Il brano è uno dei singoli estratti da “Fine Line”, il nuovo album in uscita il 13 dicembre. Harry Styles scrive e canta bellissime parole per una persona amata, per la quale si farebbe veramente qualsiasi cosa. Il video, lungo poco meno di otto minuti, mostra Styles vestire i panni di un ragazzo reietto perché è l'unico sull'isola che sorride. Le scene principali sono state girate nel villaggio di pescatori scozzese di St Abbs.

“Lights Up” è il primo brano estratto da “Fine Line”. Harry Styles ha raccontato con queste parole questa canzone: “Per me parla di libertà, autoriflessione e della scoperta di se stessi”. Nei giorni precedenti l'uscita della canzone, in diverse città del mondo sono apparsi alcuni cartelloni pubblicitari con la frase "Do You Know Who You Are?".

Ballata country dalle influenze folk rock, “Two Ghosts” (2017) è stata definita “una dolente autopsia acustica di un amore perduto”. Racconta di una relazione conclusa e della necessità e volontà da parte dell’uomo di rivendicare il suo senso di umanità dopo la sua fine.

“Kiwi” (2017), nata come uno scherzo, è oggi una delle canzoni preferite da Harry Styles. Parla di un suo rapporto con una persona misteriosa ed è stato scelto come secondo singolo tratto dall’album “Harry Styles”. La canzone è quella più apertamente sessuale dell'album e include riferimenti su alcool, fumo, femme fatale e una notte trascorsa con una ragazza sconosciuta. Styles ha raccontato: “È una delle prime canzoni che ho scritto per l'album e mi ha trasmesso tantissima energia”.

Con “Sign of the Times” Harry Styles si presenta al pubblico per la prima volta da solista. Il brano è a tutti gli effetti il suo singolo più famoso ed è stato eletto “miglior brano rock del 2017” dalla rivista statunitense Billboard.