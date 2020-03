Katy Perry, il nuovo singolo è “Never Worn White”: il testo

Si chiama “Never Worn White” il nuovo singolo di Katy Perry, uscito giovedì 5 marzo. Un video molto particolare e “sentito” dall’artista americana, che proprio con la clip che accompagna la canzone ha annunciato di essere incinta del compagno Orlando Bloom. Un annuncio decisamente sui generis visto che non arriva con una dichiarazione vera e propria, ma semplicemente mostrando il pancione nel suo ultimo video. La canzone con la quale Katy Perry ha scelto di rivelare la sua prima gravidanza, Never Worn White appunto, è una bellissima ballata romantica nella quale la cantante di “Roar” confessa al suo amato di non aver mai indossato il bianco (inteso come abito da sposa) e che è un po’ spaventata dal matrimonio, ma che vuole provare questo nuovo capitolo con lui. I due si sono fidanzati ufficialmente un anno fa e stanno preparando le nozze. Orlando è già stato sposato con la modella Miranda Kerr con il quale ha avuto un figlio; per Katy, invece, sarà appunto il primo figlio.

Da bomba sexy a donna di famiglia

Un cambio radicale, pur senza perdere il suo fascino, per Katy Perry, che della sua carica di sensualità aveva fatto un cavallo di battaglia specie nella prima parte della sua carriera. Basti pensare alla sua hit di maggior successo, la controversa “I Kissed a Girl”, che nel 2008 la portò alla ribalta. Ma anche ai tanti servizi fotografici e uscite pubbliche che ne hanno alimentato l’immagine di icona sexy. L’incontro con Orlando Bloom deve aver cambiato radicalmente le priorità dell’artista da Santa Barbara, che pare pronta ad inaugurare un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera.

Il testo di “Never Worn White”

Di seguito, il testo completo di “Never Worn White”, nuovo singolo di Katy Perry:

You love the Hell out of me

And Heaven's where we could be

I've stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what's underneath

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma's prayers

You asked the question, I said, "Yes"

But I'm scared

'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

I do

See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

'Cause love is a minefield, let's take this war, baby (I do)

'Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)

Thank God I was woman enough to come

Answer your father's prayers

You asked the question

I could tell you were scared

'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

Now let's dance with each other (Dance with each other)

Mixin' all of our colors

It's so easy to surrender

When you finally find forever

No, I've never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I've never worn white

But I wanna get it right

'Cause you really wanna say "I do"

'Cause I do

Oh, I do, yeah, yeah

I do.